Non solo calcio: i principi Alberto e Charléne con i figli Jacques e Gabriella a tifare il Roca Team

Il Principe Alberto II è da sempre un grandissimo tifoso del Monaco Calcio, ma da qualche tempo, come tutti i monegaschi, si è avvicinato anche alle imprese del Roca Team, la squadra di basket del Principato che l'anno scorso si è laureta campione di Francia.

Anche nella stagione in corso l'ASA Monaco Basket guida la classifica della Ligue A del torneo transalpino, ma il vero traguardo per i monegaschi è quello di centrare la Final Four di Euroleague.

Attualmente il Roca Team di trova al quinto posto della competizione, nella quale si è presa l'immensa soddisfazione di battere il fortissimo Real Madrid asso pigliatutto.

Il catino del Gaston Medicin, il palazzo dello sport di Monaco, è sempre ribollente di tifo e tra gli spettatori, pochi giorni fa per la partita contro il Fenerbahçe Istanbul c'era anche l'intera famiglia principesca: SAS il principe Sovrano Alberto II con la principessa Charléne ed i due figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella.

La famiglia Grimaldi ha incitato i ragazzi del Roca Team con un tifo sfrenato, che li hanno premiati battendo i turchi.