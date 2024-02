Il principe Alberto II inaugura il centro di eccellenza per l'udito e l'equilibrio Otoneuro Monaco

Martedì 6 febbraio, S.A.S. il Principe Alberto II ha inaugurato il Centro di eccellenza per l'udito e l'equilibrio Otoneuro Monaco. Era accompagnato da Christophe Robino, Consigliere di Governo, Ministro degli Affari Sociali e della Salute, e da molte altre personalità.

Il dottor Pierre Lavagna ha sottolineato "la fortuna di essere nati in un Paese in cui i nostri sovrani hanno da tempo fatto della scienza e della medicina una delle loro principali priorità, e con le loro azioni hanno permesso la nascita di progetti di eccellenza come l'Ospedale Principessa Grace, il Centro Cardio-Toracico e l'IM2S. Visionari come il professor Dor e il dottor Philippe Ballerio ci hanno indicato la strada, e io sto modestamente cercando di seguire le loro orme".

Otoneuro Monaco è un centro di eccellenza per l'udito e l'equilibrio unico nel suo genere, che riunisce le attrezzature mediche più sofisticate e un'équipe medica e paramedica di alto livello nel campo dell'otoneurologia in un ambiente accogliente.