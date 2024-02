Mentone, aperto un novo spazio dedicato ai manga alla biblioteca comunale Odyssée

La Biblioteca Comunale Odyssée è un vero spazio di vita intergenerazionale che organizza numerose attività per grandi e piccini e non esita a innovarsi, come dimostra la recente installazione di una biblioteca del grano al piano terra. Un'idea tira l'altra, il team ha appena creato uno spazio interamente dedicato ai manga, passando da un centinaio di opere a quasi 500. Naruto, One Piece e veri e propri favoriti dei bibliotecari come I quaderni dello speziale di Natsu Hyūga hanno così arricchito la collezione.

“Frutto del lavoro collettivo e del desiderio condiviso di promuovere questo genere letterario proveniente dal Giappone, il nostro spazio è un luogo accogliente e confortevole dove sedersi per leggere e evadere grazie ad un'ampia selezione di manga, dai più classici ai più recenti", ha dichiarato Rose-Marie Matton, direttrice de L'Odyssée, il 9 febbraio, giorno dell'inaugurazione. Un momento caloroso e conviviale che si è svolto alla presenza di una folla di genitori, bambini, adolescenti ed eletti del Consiglio Comunale della Gioventù.

Su iniziativa di Jean-Claude, agente della sezione giovanile, l'idea ha preso piede e il team ha lavorato per allestire questo spazio. E per celebrare l'evento, il team di L'Odyssée ha lanciato un concorso sul tema “Disegna il tuo eroe manga preferito”. Tra i cento disegni ricevuti, furono premiati dodici artisti in erba e ogni disegno fu messo sotto vetro. Non esitate a venire a scoprire la mostra. Lei è semplicemente magnifica!

"Questo spazio manga è anche un modo per riconoscere il valore culturale, educativo e ludico del manga che non è solo intrattenimento ma anche mezzo di espressione, creazione, trasmissione e riflessione", hanno sottolineato Jean-Claude Alarcon, vicedelegato alla Gioventù, e Carmela Cartarrasa, consigliere comunale con delega alla sottodelega alla Cultura.

“Il nostro spazio manga è un’opportunità per rafforzare l’attrattiva della nostra biblioteca, fidelizzare i nostri lettori e attirarne di nuovi. Ma anche per creare connessioni, favorire il dialogo e stimolare la creatività", ha aggiunto la direttrice prima di ringraziare i colleghi: "Jean-Claude, Julie, Lou, Françoise e Isabelle così come Nathalie e Jennifer che si sono impegnati molto nella preparazione dei lavori".

Il manga è un fumetto giapponese generalmente disegnato in bianco e nero e letto da destra a sinistra. Manga è una finestra aperta sul mondo, sulla storia, sulla società e sull'immaginazione. I due paesi che consumano più manga sono il Giappone e la Francia.

Ecco l'elenco dei vincitori

Categoria 5-8 anni:

1. Raphaël Robino 2. Tessa Basso-Valentina 3. Dario Devesse

Categoria 9-10 anni:

1. Gabriel Amato 2. Marylou Ughetto 3. Younes Krokro

Categoria 11-13 anni:

1. Jeyna Kairbekov 2. Ena Jacquenod 3. Izabela Bilibou

Categoria 14 anni e oltre:

1. Leo Martin 2. Jessica Dupuy