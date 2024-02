Nizza, a disposizione Pony e Lime, le biciclette intelligenti (Foto)

A Nizza le Vélobleu alla cui vista si era da tempo abituati sono scomparse, sostituite dalle biciclette messe a disposizione da due società, l’americana Lime e la francese Pony che si sono aggiudicate il servizio.



Le “bici blu” sono state sostituite da altre di colore verde e azzurro.



Il cambio di operatore non è stato dettato solo dalla scelta di passare al privato per risparmiare 3,8 milioni di euro ogni anno, ma anche di cambiare registro nell’offerta, dando spazio alle nuove tecnologie e soprattutto alle potenzialità informatiche che consentono di attivare una serie di novità destinate ad agevolare l’utilizzo, la marcia e la sosta dei velocipedi.



Saranno due le società a gestire, in accordo tra loro, il servizio: ognuna metterà a disposizione un migliaio di biciclette non solo a Nizza, ma anche in altri undici centri metropolitani.







Le biciclette saranno diverse tra loro



L’americana Lime mette a disposizione due modelli, per un totale di un migliaio di biciclette verdi e bianche, per il 20% a “trazione solo umana” mentre il restante 80%, elettrico, assicura lo spostamento a due persone, compreso un bambino purché di età superiore ai 6 anni.

La francese Pony propone un migliaio di biciclette, azzurre e nere, tutte elettriche e dotate di un cestino anteriore.

Per tutti i modelli occorre preliminarmente aver scaricato un’applicazione sul proprio smartphone, inserito le proprie coordinate bancarie e scansionato un codice QR.



Le novità sono molte: sono, innanzi tutto, 250 le aree di sosta ove possono essere “restituire” le biciclette dopo l’utilizzo: la geolocalizzazione della due ruote non consente più l’abbandono in altri posti, perché il “contatore” continua a conteggiare il tempo che viene comunque addebitato a chi ha scansionato il codice QR.



La velocità delle biciclette elettriche è, al massimo, di 25 chilometri orari ma, in alcune aree cittadine, ad esempio nel Vieux Nice, la trazione elettrica cessa di essere possibile e possono essere utilizzate solo pedalando: miracoli della geolocalizzazione.







Questo fatto dovrebbe indurre ad evitare le strette viuzze del Vieux Nice.

I comuni serviti da Lime e Pony saranno, oltre a Nizza, sono Cagnes, Saint Laurent du Var, Carros, Vence, La Trinité, Drap, Saint André de la Roche, Beaulieu sur Mer, Saint Jean Cap Ferrat, Saint Jeannet e La Gaude.



Il costo

Per un utilizzo occasionale si può optare per una tariffa al minuto (dopo lo sblocco della macchina, costo 1 euro): 19 centesimi per Pony, 23 centesimi per Lime.

Vi é anche la possibilità di acquistare un abbonamento giornaliero: 3,60 euro per 30 minuti con Lime, 3 euro per due corse con Pony.



Per gli utenti abituali è possibile un abbonamento mensile: Lime offre un pacchetto di 300 minuti (o 5 ore) al costo di 31,99 euro, mentre Pony “risponde” con un abbonamento a 39 euro limitato a cinque corse di 25 minuti al giorno.







Infine una novità: ciascuno può trasformarsi in investitore.

Sarà possibile acquistare una bicicletta Pony (nelle due versioni) al costo di 2.490 euro.



Il proprietario beneficerà del 50% del guadagno senza preoccuparsi dei costi di manutenzione, coperti dalla società.