F1. In Bahrain domina la Red Bull, per Leclerc gara sofferta: il monegasco conclude quarto

Inizia dal Bahrain il mondiale di Formula 1, che parte come eta terminato lo scorso: la Red Bull è ancora la macchina da battere, e lo conferma con il dominio di Verstappen, completato dalla seconda posizione di Perez.

La Ferrari parte bene, perchè tolto lo strapotere del team austriaco, c'è subito la rossa: Sainz conquista il terzo gradino del podio, Charles Leclerc chiude in quarta posizione, che può sembrare una debacle visto il secondo posto da cui è scattato in prima fila, ma il monegasco per tutta la corsa si trova alle prese con un grosso problema ai freni della sua monoposto. Gestiti nella miglior maniera possibile, come conferma il risultato finale, perchè a inizio gara la Mercedes di Russell aveva approfittato del momendo di difficoltà per mettersi davanti alla numero 16.

Indicazioni importanti per la Ferrari erano arrivate anche nelle qualifiche di ieri, con Leclerc secondo ma autore nel Q2 di un tempo migliore di 14 millesimi del giro che nel Q3 è valso la pole all'olandese campione del mondo in carica. Poi Red Bull in gara ha fatto il vuoto, ma come l'anno scorso ha insegnato, quest'anno ancor di più vale la regola non scritta di una netta differenza di gerarchie e prestazioni tra le qualifiche, dove conta il giro secco, e il Gran Premio, dove la performance si vede sul passo gara. Il Cavallino ha dimostrato di poter essere davanti in prova, ma per la gara c'è ancora molto da lavorare.

Del resto, come ampiamente preventivato dagli addetti ai lavori, fin dai test si era intuito che lo scenario di inizio stagione fosse questo. Una stagione lunghissima, con altre 23 gare da disputare, e con l'augurio per tutto il movimento della classe regina del motorsport a quattro ruote che le gare non siano come quella noiosa vista sul circuito di Sakhir. Sabato prossimo, a Jeddah in Arabia Saudita, avremo un'ulteriore risposta.