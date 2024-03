Da oggi é Foire de Nice

Da oggi, sabato 9 marzo 2024, apre i battenti la Foire de Nice al Palais des Expositions di Nizza che potrà essere visitata fino a 18 marzo 2024.



Si preannuncia una manifestazione gioiosa, familiare, allegra e musicale: è pur sempre il maggiore evento della regione con oltre 400 espositori e marchi su oltre 12.000 metri quadrati² di superficie espositiva.

Non viene occupato lo storico spazio esterno dell'Esplanade de Lattre de Tassigny, oggetto dei lavori di prolungamento della Promenade du Paillon.





Alain DEFILS, amministratore delegato di Niceexpo, alza il velo sul principali tendenze di questa 78a edizione: “La Fiera di Nizza 2024 si concentrerà sul Palazzo delle Esposizioni, causa lavori in corso. Sono attesi molti visitatori del territorio per conoscere l’attività delle imprese locali e degli espositori provenienti da tutta la Francia e dall’estero, con l’Italia in prima linea.

Molto curato l’intrattenimento, assicurato ogni anno dalla Foire, abbiamo scelto di presentare al nostro pubblico, grandi e piccini, una mostra sul tema “I Celti, terre di leggende”.

Le nostre date coincidono anche con la famosa e gioiosa festa del giorno di San Patrizio (17 marzo).

Quel giorno i Patrick saranno nostri ospiti così come, per tutta la settimana, chi indosserà un abito di ispirazione celtica".

La Fiera sarà suddicisa in quattro spazi:





Bâtir , l’espace Maison de la Foire de Nice;

, l’espace Maison de la Foire de Nice; Plein Air, l’espace Extérieur de la Maison;

l’espace Extérieur de la Maison; Parvis Auto , l’espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions et Plein Air);

, l’espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions et Plein Air); Bien Vivre.



Note pratiche

Data: da sabato 9 a lunedì 18 marzo 2024

Luogo: Palais des expositions;

Orario: dalle 10 alle 19 (18 lunedì 18 marzo)

Tariffa Intera: 6 euro

Tariffa Ridotta: 5 euro (handicap e studenti)



Ingressi gratuiti

Martedì 12 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Mercoledì 13 marzo: Journée de la Femme

Giovedì 14 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Lunedì 18 marzo : entrata gratuita per tutti