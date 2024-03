A Beausoleil un altro concerto per "The Golden Voices Stars" con la "voce" di Edith Piaf

Sabato 30 marzo all' Espace Prince Jacques di Beausoleil nuovo concerto di "The Golden Voices Stars" in collaborazione con The Golden Voices Music Awards, Monaco International Music & Arts Club - MIMAClub, Belcant'Arts e Les Virtuoses, sul tema dei fiori per annunciare la primavera, con diversi vincitori e talenti dei Golden Voices Music Awards tra cui il "Team di Monaco" e artisti professionisti con una carriera internazionale:

- Jil Aigrot, la voce di Edith Piaf nel film La Môme Oscarisé,