Biot, al Museo Nazionale Fernand Léger va in scena lo spettacolo circense “Ici commence la mer” di Lucie Muller

Da tempo, il Museo Nazionale Fernand Léger propone una programmazione culturale incentrata sulle arti circensi.

A contatto con le collezioni e gli spazi del museo, gli artisti del circo e del movimento hanno libero sfogo nel reinventare le scritture e le forme di questa disciplina artistica, celebrata da Fernand Léger per la sua poesia e il suo impegno nel mondo.

Per questo, domenica 31 marzo 2024, andrà in scena, alle ore 11 ed alle 15, lo spettacolo “Cirque au musée - Ici commence la mer” di Lucie Muller.



Lucie Muller è un'artista circense e acrobata aerea. Si è formata alla scuola di circo di Alès (Le Salto) poi alla Piste d’Azur, centro regionale delle arti circensi del PACA, specializzandosi in corda liscia.

Ha un gusto particolare per la ricerca e la sospensione su materiali inaspettati.

Co-fondatrice della Compagnie Les Filantes, è all'origine dello spettacolo “Ici commence la mer”, una pièce fra circo e polietilene che ha sviluppato in collaborazione con Marie-Ange Patrice.

Lo spettacolo propone un percorso all’insegna di installazioni plastiche e spettacoli circensi.



Informazioni utili