Scelti gli otto romanzi che si contenderanno il 28° Prix Nice Baie des Anges

Otto romanzi sono stati selezionati per l’assegnazione del 28° Prix Nice Baie des Anges: la giuria, fra tutti i libri pervenuti, ha scelto quelli che si contenderanno l’ambito premio.



Giovedì 18 maggio 2024, Christian Estrosi presenterà la nuova edizione del Festival del Libro di Nizza e annuncerà il vincitore del Premio Nice Baie des Anges 2024.



La premiazione avverrà il 31 maggio in occasione dell’apertura del Festival du Livre de Nice che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2024.



Gli otto libri in gara sono:

Au-dedans, Yannick GRANNEC (Anne Carrière)

Chaleur humaine, Serge JONCOUR (Albin Michel)

Dans le ventre de Klara, Régis JAUFFRET (Recamier)

Jusqu’à ce que mort s’ensuive, Olivier ROLIN (Gallimard)

L’inconnue du portrait, Camille de PERETTI (Calmann-Lévy)

La langue des choses cachées, Cécile COULON (L’Iconoclaste)

La Louisiane, Julia MALYE (Stock)

La maîtresse italienne, Jean-Marie ROUART, de l’Académie française (Gallimard)



Da quando è stato creato, su iniziativa della città di Nizza, questo premio letterario sono stati premiati i seguenti scrittori:

1996 – Patrick Renaudot CX (Editions du Rocher).

1997 – Raoul Mille Le paradis des tempêtes (Albin Michel).

1998 – Franz- Olivier Giesbert Le sieur Dieu (Grasset).

1999 – Gérard de Cortanze Les vice-rois (Actes Sud).

2000 – Claude Imbert Le tombeau d’Aurélien (Grasset).

2001 – Jean-Noël Pancrazi Renée Camps (Gallimard).

2002 – Paula Jacques Gilda Stambouli souffre et se plaint (Mercure de France).

2003 – Vénus Khoury-Ghata Le moine, l’Ottoman et la femme du Grand Argentier (Actes Sud).

2004 – Richard Millet Ma vie parmi les ombres (Gallimard).

2005 – Eric Fottorino Korsakov (Gallimard).

2006 – Jean-Paul Enthoven La dernière femme (Grasset).

2007 – Didier van Cauwelaert Le père adopté (Albin Michel).

2008 – Saphia Azzedine Confidences à Allah (Léo Scheer) et René FREGNI Tu tomberas avec la nuit (Gallimard).

2009 – Daniel CordieR Alias Caracalla (Gallimard).

2010 – Laurent Seksik Les derniers jours de Stefan Zweig (Flammarion).

2011 – Aurélie Hustin de Gubernatis Les gardiens du temps (Plon).

2012 – Romain Slocombe Monsieur le Commandant (Nil).

2013 – Valérie Tong Cuong L’Atelier des miracles (JC Lattès).

2014 – Sylvain Tesson S’abandonner à vivre (Gallimard).

2015 – Jérôme Garcin Le Voyant (Gallimard).

2016 – Akli Tadjer La Reine du tango (JC Lattès).

2017 – Barbara Israël Saint-Salopard (Flammarion).

2018 – Jean Siccardi L’auberge du gué (Calmann-Levy) –

2019. Daniel Picouly Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel).

2021 – Jean-Luc Barré Le corps d’origine (Grasset).

2022 - David FOENKINOS Numéro deux (Gallimard) et Thierry VIMAL Au titre des souffrances endurées (Le Cherche Midi)

2023 - Philippe BESSON. Ceci n’est pas un fait divers (Julliard)