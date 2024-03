Vivi Torino in aprile: spettacoli, eventi e buona cucina

Se sei un appassionato di teatro e spettacoli dal vivo, non c'è momento migliore per visitare questa affascinante città. Dal 12 al 14 aprile, Torino si anima con una serie di eventi unici che ti immergeranno nell'atmosfera vivace e creativa della sua scena teatrale. Preparati a essere rapito da performance straordinarie e a deliziare il palato con le prelibatezze della cucina piemontese. In questo articolo, ti guideremo attraverso gli imperdibili eventi che renderanno la tua visita a Torino indimenticabile.

Le visite guidate ai musei

Il Museo Egizio: esplora una delle più grandi collezioni di arte egizia al di fuori del Cairo. Le visite guidate ti condurranno attraverso millenni di storia e mistero.

La Galleria Sabauda: Ammira capolavori di artisti rinomati come Raffaello, Tiziano e Caravaggio in uno degli spazi espositivi più prestigiosi di Torino.

Il Palazzo Reale Uno degli edifici storici più importanti di Torino, che non può sicuramente mancare in ogni lista delle cose da vedere a Torino. Nelle sue stanze sono stati ospitati nobili, politici e rappresentanti di stato stranieri, che hanno potuto godere della bellezza dei saloni presenti al suo interno.

Tra le strade della città

Concediti una passeggiata nel centro di Torino: perditi tra le vie acciottolate del centro storico di Torino, dove l'architettura barocca si mescola con il vibrante tessuto urbano contemporaneo.

Ristoranti consigliati

L’Osteria Rabezzana: Rabezzana è… osteria, enoteca, etichetta di vini. È tutto questo e molto altro per essere, in fondo, unici.

L’Osteria 12 Arcate: l’Osteria nata per il Borgo Vittoria, a due passi dal centro di Torino, comoda da raggiungere anche via treno, all’interno dell’antico complesso di Cascina Fossata, divenuta oggi un esempio di rinascita e riqualificazione apprezzata da tutti.

Gli spettacoli teatrali al Teatro Colosseo

Il cartellone di aprile è ricchissimo, ti segnaliamo in particolare, I Legnanesi con “7°… non rubare”

Un nuovo spettacolo per riabbracciare ancora una volta le decine di migliaia di spettatori che aspettano di anno in anno di trascorrere due ore spensierate con la famiglia Colombo - Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Italo Giglioli (Giovanni) - gli altri personaggi del cortile e gli sfavillanti boys.

Il nuovo titolo è già promessa di divertimento assicurato, con la comicità e la tradizione de I LEGNANESI alle prese con un comandamento quanto mai attuale.

Crescere in una famiglia tradizionale di sani e autentici principi oggigiorno è una grande fortuna: lo sa bene Mabilia che, consapevole di questo privilegio, partecipa a un concorso di beneficenza aggiudicandosi “l’adozione temporanea” di un ragazzo problematico, ma dal carattere incredibilmente travolgente. Ed è proprio così che Carmine entra a far parte della famiglia Colombo, travolgendo tutti…

Il compito di Teresa e Giovanni sarà quello di reinserire il ragazzo in società fornendogli le basi solide e i principi morali essenziali per vivere onestamente, mentre quello di Mabilia di vestire i panni di “sorella maggiore”.

Ma si sa che le abitudini (anche quelle malsane, purtroppo!) sono dure a morire e, per colpa di una bravata commessa da Carmine, nella seconda parte dello spettacolo i tre Colombo si ritroveranno catapultati in un’aula di tribunale a “discolparsi” per qualcosa che non hanno commesso, soprattutto il nostro Giovanni che, con grande felicità di Teresa, rischierà addirittura la galera!

Ma, quando tutto sembrerà degenerare senza via di uscita, la situazione si trasformerà, portando lo spettatore a riflettere sul 7° comandamento. Un testo scritto da Mitia Del Brocco che, ogni anno, unisce magistralmente tradizione e innovazione in costante equilibrio come in questo nuovo spettacolo, in cui il connubio fra i profumi del tradizionale cortile e le ispirazioni tratte dalla serie di enorme successo “Mare fuori” lasceranno sbalorditi, portando gli spettatori dentro a uno spettacolo divertente, brillante e spassoso come solo I LEGNANESI sanno fare!

La nuova storia della Famiglia Colombo, la più divertente d’Italia, sarà accompagnata da sfavillanti scenografie e maestosi quadri musicali curati da Enrico Dalceri, mentre la regia dello spettacolo, come da tradizione, sarà affidata all’indiscussa professionalità di Antonio Provasio.

Orari e biglietti al seguente indirizzo: https://rebrand.ly/zs1ky8k

Aprile a Torino è un momento magico, ricco di spettacoli emozionanti, eventi culturali e delizie culinarie. Che tu sia un appassionato di teatro, un cultore dell'arte o semplicemente un buongustaio, c'è qualcosa di speciale che ti attende in questa affascinante città. Non perdere l'occasione di vivere Torino in tutto il suo splendore questo aprile.

Ti aspettiamo per un'esperienza indimenticabile!