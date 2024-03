Var: alla scoperta del territorio. Fayence e dintorni (Foto)

Danilo Radaelli ci “regala” oggi un tour nel Dipartimento del Var, a Fayence e nei suoi dintorni.

Un percorso di 151 chilometri con andata e ritorno a Nizza e tappe a Fayence (ricarica della batteria della bicicletta compreso), a Tourettes e al Lac di Saint Cassien.

Fayence

Arroccato su una collina, tra mare e montagna, incorniciato da pittoreschi paesaggi provenzali, Fayence è uno dei villaggi collinari dell'entroterra che merita una deviazione.

Il nome del villaggio "Fayence" non ha nulla a che fare con "terracotta", deriva dal latino "Fagus" che significa "faggio", alberi numerosi alla creazione del villaggio.

Il clima meridionale, il fascino delle antiche strade, le accoglienti locande dai sapori provenzali seducono i visitatori di questo villaggio dove il passato ha lasciato alcune vestigia.

Si è colpiti dal fascino del villaggio di Fayence, delle sue vecchie pietre, delle sue vecchie case, delle sue piazze ombreggiate e delle sue piccole piazze fiorite.

Percorrendo le vie del paese tra cale e scalinate, ci si imbatte in antiche fontane e bellissime porte restaurate. Si transita sotto portici e archi a volta, si seguoni i bastioni e la Porte Sarrazine in fondo al villaggio con le loro caditoie.



Per avere una vista panoramica su tutta la pianura occorre salire sulla Torre dell'Orologio che regala una vista mozzafiato a 360° sui tetti del villaggio e sui magnifici paesaggi del Pays de Fayence.

Fayence è rinomata anche per il suo centro di volo a vela (1° centro europeo) dove vengono organizzati corsi e gare.





A seconda della stagione si può scegliere tra lo sci alpino o le spiagge di sabbia fine. Fayence è a 90 minuti di auto dalle stazioni sciistiche e a 45 minuti dal mare.



Da vedere e visitare

La Porta Saracena.

La cappella di Notre Dame des Cypress.

Il forno Mitan.

La Torre dell'Orologio e la tavola di orientamento.

La chiesa di San Giovanni Battista.

L'Ecomuseo Agricolo.