Mentone si prepara per la Pasqua: le iniziative del Comune

Il Comune di Mentone festeggia la Pasqua e propone numerose animazioni per l'occasione:

Sabato 30 marzo, in occasione delle feste di Pasqua, gli animatori del servizio Gioventù della Città di Mentone vi danno appuntamento per una grande caccia alle uova, al parco del Pian. Con la famiglia, gli amici o anche da soli, appuntamento sabato 30 marzo dalle 10 alle 17:30. Numerose animazioni saranno proposte: trucco, corsa di orientamento etc. Bar sul posto. Ingresso libero e gratuito