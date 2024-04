Grande chasse aux œufs al Parc Phoenix

La città di Nizza organizza al Parc Phoenix diverse animazioni pasquali per i bambini.

Le animazioni si svolgeranno durante tutto il fine settimana di Pasqua dalle 9.30 alle 19.00.

Ai bambini verrà proposto un programma divertente con uno spettacolo per bambini nella sala Linné e un laboratorio di rinvaso che consentirà loro di dedicarsi al piacere del giardinaggio e ripartire con la “propria” pianta.

I bambini potranno divertirsi anche sui gonfiabili posti nel prato centrale.



Per i più piccoli, di età inferiore a 6 anni, una caccia alle uova è organizzata in un luogo specifico attrezzato per l'occasione.

Muniti di un cesto, i piccoli dovranno trovare delle uova nascoste sotto la paglia, che poi scambieranno con del cioccolato allo stand situato all'uscita dall’area attrezzata.



Dai 6 ai 12 anni, i più grandi partiranno all'avventura su un percorso disseminato di enigmi legati al Parco Phoenix e giungeranno presso delle forme di legno numerate e nascoste in diverse aree del parco.

Dopo aver trovato risolto enigmi, i bambini riceveranno in cambio dei cioccolatini.