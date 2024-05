Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

LES FLORALIES 2024

Fino al 20 maggio 2024 -

Le Floralies segnalano il ritorno della primavera. Questo evento floreale, emblematico della città, celebra il patrimonio orticolo di Antibes rivelando le ultime tendenze in fatto di giardini. Diversi momenti salienti sono organizzati per permettere agli appassionati di giardinaggio di scoprire nuove specie e tecniche sostenibili, rispettose delle risorse idriche.



Complices

Dal 16 al 18 maggio 2024 Ore 20,30

Théâtre Le Tribunal –



L'Effet splash

Giovedì 16 maggio 2024 – Ore 20,30

Théâtre Antibéa



Fête de la nature

Sabato 18 maggio 2024

Médiathèque Albert Camus



Classic'Antibes - Soirée cordes

Sabato 18 maggio 2024 – Ore 20

Conservatoire de Musique et d'Art



3è édition CAP DE LIRE

Domenica 19 maggio 2024 Ore 20,30

Sanctuaire de la Garoupe



1ère Journée Antiboise

Domenica 19 maggio 2024 – Ore 10

Espaces Dal Fort Carré



Pia et l'étoile Magique

Domenica 19 maggio 2024 – Ore 15

Théâtre Le Tribunal



2è EDF Aqua challenge

Lunedì 20 maggio 2024 – Ore 7,30

Plage Dal Crouton



La candidate

Dal 23 al 25 maggio 2024 Ore 20,30

Théâtre Le Tribunal



Tout le mois de mai

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Fino al 31 maggio 2024

Exposition "Gérard Séréeé

Médiathèque Albert Camus



Fino al 05 Giugno 2024

Présentation Eugénie Chauchat

Les Arcades



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Tutti i martedì ore 10



Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: Il 24 maggio 2024 ore 10



Visita guidata Antibes Street Art - Il 10 maggio 2024 ore 10



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 maggio 2024 - Exposition "Gérard Séréeé - Médiathèque Albert Camus



BREIL SUR ROYA

Silenzio, stiamo crescendo! Giardini dove non si vegeta

Fino al 4 giugno

Bibliothèque 3 rue Pasteur



CAGNES SUR MER

EXPOSITION « AU DELÀ DU REGARD »

FINO AL 16 GIUGNO 2024

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

CONCERT, LYSISTRATA - VANR

Venerdì 10 maggio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



ATELIER, CHITCHAT AT RANGUIN'S

Venerdì 10 maggio 2024 ore 17

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ANIMATIONS, MENTALISME

Venerdì 10 maggio 2024 ore 18

Espace Mimont

5 rue de Mimont



SPECTACLE, 20 ANS APRÈS !

Sabato 11 maggio 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE, PROFESSIONAL DANCE TRAINING FRENCH RIVIERA

Sabato 11 maggio 2024 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, AZUR VOICE

Domenica 12 maggio 2024 dalle 9 alle 18,30

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



ANIMATIONS, FRIPERIE ÉPHÉMÈRE

Da domenica 12 maggio a lunedì 13 maggio 2024 dalle 10 alle 18

Espace Mimont

5 rue de Mimont



SPECTACLE, LES CON...FINÉS RÉPÉTENT

Domenica 12 maggio 2024 ore 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



EXPOSITION, MICHEL LOUFRANI & CLÉMENTINE BABB

Da lunedì 13 maggio a Sabato 25 maggio 2024

salle Louis Pastour,

2e rue du Barri



77E FESTIVAL DE CANNES

Da martedì 14 maggio a sabato 25 maggio 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, LA QUINZAINE EN ACTIONS

Martedì 14 maggio 2024 dalle 14 alle 17

Le mardi 14 mai 2024

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



FESTIVAL, 32E ACID CANNES

La programmation des cinéastes - Édition 2024

Da mercoledì 15 maggio a Venerdì 24 maggio 2024



FESTIVAL, 56E QUINZAINE DES CINÉASTES

Édition 2024

Da mercoledì 15 maggio a sabato 25 maggio 2024



FESTIVAL, 63E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Édition 2024

Da mercoledì 15 maggio a giovedì 23 maggio 2024



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



LEVENS

CONCERT DE FRANCK BARBUT, ORGUE & OLIVIER MAUNY, TROMPETTE

Domenica 12 maggio 2024.

PIANO À LEVENS présente Franck BARBUT, orgue

Olivier MAUNY, trompette

Œuvres de: Delerue, Stölzel, Lasky

Eglise Saint Antonin



EXPOSITION DE VALÉRIE & HERVÉ RIOU

FINO AL 25 MAGGIO 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne Ascensione, 1° maggio e 8 maggio.

La Galerie du Portal accueillera Valérie Riou, Artiste peintre et Hervé Riou son frère, Meilleur Ouvrier de France 2023 sculpture sur bois

La Galerie du Portal

1 Place V. Masséglia



MENTON

Festival des Scénofolies - Tour de Chant

Mercoledì 15 maggio

Salle Saint Exupéry

8 rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Sport: "14° Gran Premio Storico di Monaco"

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024, Principato di Monaco

14° Gran Premio Storico di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco.

Principauté de Monaco



Festival des Etoilés Monte-Carlo - "Un 4 mains Marcel Ravin x David Toutain"

Da sabato 11 maggio a sabato 22 giugno 2024

Blue Bay Marcel Ravin

40, avenue Princesse Grace



OPMC - "Cine-concerto in famiglia"

Mercoledì 15 maggio 2024 alle 15

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Cine-concerto" PROIEZIONE DEL FILM DI CHARLIE CHAPLIN: The Kid (1921). Regia di Frank Strobel. Consigliato alle famiglie, dai 5 anni in su.

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Tutta l'arte del cinema - Cince-concerto "Il monello"

Mercoledì 15 maggio 2024 alle 20

Cine-concerto - Il monello, Charles Chaplin (1921). Una delle opere più universali del cinema, il tour de force di Chaplin ci porta dalle risate alle lacrime. In collaborazione con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exposition - "L'image au-delà du pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "The Image Beyond The Pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

ALLTTA – SIMS & MAY DIN (LIVE) - CONCERTO

Sabato 11 maggio 2024 alle 19.

L'inclassificabile duo franco-californiano formato da 20syl e Mr. J. Medeiros è tornato alla ribalta! Combinando le loro rispettive abilità, continuano a inventare il suono AllttA. A loro si uniranno anche Sims & May Din.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



ETIENNE DAHO SHOW - CONCERTO

Sabato 11 maggio 2024 alle 20.

Etienne Daho sale sul palco per portarvi un'energia diversa, quella dei grandi spazi aperti e dei festival estivi. Pronto a dare il massimo, Daho non vede l'ora di farvi scoprire il suo nuovo concerto.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CANNES CONFIDENTIEL, TEATRO

Sabato 11 maggio 2024 alle 20.

Justin, espulso dal suo liceo per cattiva condotta, si ritrova da un giorno all'altro a fare il lobbista nell'hotel in cui lavora sua madre sulla Croisette. Non passa molto tempo prima che si innamori di Madeline, una giovane fotografa venuta a coprire il Festival di Cannes.

Tra i capricci delle star, gli appuntamenti mancati, le pressioni dei tabloid... un dolce profumo di glamour e scandalo aleggia nell'aria. Una cosa è certa: il Festival di Cannes promette di essere un affare piccante.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



ESCAPE GAME, OPERA

Domenica 12 maggio 2024 alle 17.

Venite a provare la coinvolgente avventura di Escape-Game all'Opéra de Nice.

Dovrete indagare e completare la missione prima che le porte del teatro si chiudano. I personaggi saranno lì per aiutarvi o, al contrario, per...

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SALON CSE – NICE

Martedì 14 maggio 2024 dalle 9 alle 17.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



AFTERWORK – DANSE ET MUSIQUE – LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI

Mercoledì 15 maggio 2024 alle 19.

In questa stagione, l'Opéra de Nice continua a invitarvi ai quattro angoli della città, in luoghi insoliti, per scoprire programmi originali.

Godetevi un'ora di musica e canzoni, dalle 19.00 alle 20.00, e unitevi agli artisti per un brindisi finale - il drink lo offriamo noi!

JARDINS DU MUSÉE MASSÉNA

35 Prom. des Anglais, 06000 Nice



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Mercato dei sapori e dei creatori

Domenica 5 maggio da 10:00 a 17:00

Place du Marché de Carnolès

Avenue des Diables Bleus



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



EXPOSITION EN PLEIN AIR « AU FIL DE LA BIODIVERSITÉ » PAR NATURA 2000

Fino al 06/05/2024, ogni giorno.

Promenade des Arts

6 Avenue Denis Séméria



SAINT MARTIN VESUBIE

EXPOSITION PLUME ET COMPAGNIE

FINO AL 27 GIUGNO 2024

Dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì e domenica.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SOSPEL

Canecross

Domenica 12 maggio ore 9

Place des Platanes



Exposition de peinture de l'artiste ZEU HI

Fino al 20 maggio

Bar le Zèbre

1 place du marché Sospel



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

MOSTRA DI JIM MONSON

FINO AL 12 MAGGIO 2024

Aperta da venerdì a domenica, dalle 14.00 alle 18.00

Tourrette-Levens



MOSTRA DELLO SBARCO IN PROVENZA

Domenica 12 maggio 2024.

Osservate il passaggio delle Forze Speciali a Tourrette-Levens e scoprite una mostra sugli sbarchi in Provenza e sulla liberazione delle Alpi Marittime, compreso il nostro comune.

Tourrette-Levens



VALDEBLORE

VAL-RAID-DEBLORE - COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 12 maggio 2024 dalle 9 alle 14.

Raid avec tir à la carabine, VTT et course à l'orientation en nature et dans le village.

9h Raid adultes par équipe de 2 à partir de 14 ans

9h30 Raid enfants de 8 à 13 ans.

Soun dal Pra

Saint Dalmas



VILLEFRANCHE SUR MER

MOSTRA BRIGITTE BARDOT, OLTRE L’IMMAGINE

FINO AL 26 MAGGIO 2024

La mostra, attraverso le foto catturate da Leonard De Raemy, è una celebrazione di un'icona del cinema francese, un'immersione nella vita di una donna, che ha saputo affascinare il mondo, pur rimanendo fedele a se stessa.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert