Monaco, arriva lo spettacolo per ragazzi "Ondin et la Petite Sirène" (VIDEO)

Mercoledì 10 aprile alle ore 15 all'Auditorium Rainieri III va in scena lo spettacolo per ragazzi "Ondin et la Petite Sirène", liberamente ispirato al racconto di Hans Christian Andersen La Sirenetta

Dopo anni di vagabondaggio, la Sirenetta è tornata nel suo palazzo. Scopre il suo regno in rovina, abbandonato dal popolo del mare, devastato dalla plastica e dai rifiuti tossici. La strega Mami Wata, mare nutriente e oceano distruttivo, ha costruito qui il suo impero: il Settimo Continente!

Ondino, un ragazzo che tutti prendono in giro, riceve una bottiglia in mare. All'interno scopre una lettera le cui ultime parole sono: «Salvaci Ondino. Puoi. Ho fiducia in te». Firmato: La Sirenetta.

Ondino si tuffa senza esitazione nell'avventura e cercherà di liberare l'oceano del Settimo Continente. Ma riuscirà a farlo da solo?