Cagnes sur Mer: a metà novembre l’appuntamento con la Festa della castagna (Foto)

Degustazioni gratuite di castagne e numerose attività durante tutta la giornata: mercato rionale, antichi mestieri, gruppi musicali, fattorie didattiche, passeggiate con asini e pony e spettacolari dimostrazioni di intaglio con la motosega.

Queste le ragioni per non lasciarsi sfuggire la XXV Sagra della Castagna di Cagnes-sur-Mer in programma Domenica 17 novembre 2024.



La nuova edizione si svolgerà nel centro cittadino, tra Place de Gaulle e Cours du 11 Novembre con l’indispensabile sostegno dei comuni dell'Haut-Pays: Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée.

Il programma prevede una continua serie di animazioni spalmate lungo tutta la giornata.

Da segnalare:

Alle ore 11 la sfilata di animali con partenza dall'Ufficio del Turismo per raggiungere Place de Gaulle.



Mercatino locale e artigianale con vendita di castagne, miele, olio d'oliva, salumi, formaggi, marmellate, panpepato, frutti autunnali, artigianato locale.

Il mercato si estende intorno a Place de Gaulle e fino a Cours du 11 Novembre.



Intaglio con motosega. Frutto di un bagaglio di esperienze originali e affascinanti. Per tutto il pomeriggio, Patrice Lesage condividerà il suo talento di scultore con le motoseghe. Appuntamento in Place de Gaulle alle 14, 15 e 16.





Degustazione gratuita di castagne. Una tonnellata di castagne sarà arrostita in pubblico in Place de Gaulle: la degustazione gratuita partirà dalle ore 12.



Per tutta la giornata, place de Gaulle, rue Giacosa e Cours du 11 Novembre, ospiteranno esibizioni dei gruppi dell'Haut-Pays: “Lo Cepon”, “La Banda dou Pra”, “Escapado”.



Animazione gratuita per le famiglie con giostre e giochi ecologici, in particolare: la giostra in legno ecologica e solidale e l’Orgarêve e le sue nuvole gioiose, una cavalcata teatrale. Inoltre: giochi di mostri, fattoria didattica, produzione del burro, gite con asini e pony e mestieri d'altri tempi.



I ristoranti partner del centro città prepareranno il tradizionale spezzatino con la polenta e lo proporranno come piatto del giorno al prezzo unico di 15 euro.