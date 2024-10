Un concorso per bimbi legato allo spettacolo Elf the Music al Grimaldi Forum Monte-Carlo

Elf The Musical, un viaggio indimenticabile nel cuore dello spirito del Natale.

Partecipate al concorso mascherato in occasione dello spettacolo che si svolgerà dal 27 al 29 novembre prossimi. Ci sarà un sorteggio per i bambini travestiti. L'invito ai bambini è quello di vestirsi da folletti per andare a vedere lo spettacolo e cercare di vincere una meraviglioso merenda al Petit Café Robuchon di Monaco

Come partecipare

1. Muniti del biglietto per lo spettacolo e della scheda di partecipazione al gioco a premi (da scaricare QUI e stampare), accompagnate i vostri bambini travestiti da folletti alla rappresentazione. (Se necessario, le schede di partecipazione saranno disponibili anche in loco presso il Grimaldi Forum).

2. Presentatevi insieme alla hostess dell'accoglienza generale per poter convalidare la vostra scheda di partecipazione nell'urna.

3. Buona fortuna a tutti!