Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Musica

Festival Jammin’Juan - Dal 6 all’8 Novembre 2024 - Palais des Congrès Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 Juan-les-Pins

Macha Gharibian - Mercoledì 06 Novembre - 21H00 – Amphithéâtre

Mostre

Dans Les Bois - Pauline Kalioujny – Fino al 31 Dicembre - Médiathèque Albert Camus - 19 Boulevard Gustave Chancel, 06600 Antibes

Teatro e Cinema

ANTHÉA - ANTIPOLIS THÉÂTRE D’ANTIBES - 260 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes

05 Novembre - Tous Les Risques N’auront Pas La Saveur Du Succès

05 Novembre - Le Sourire De Darwin

THÉÂTRE LE TRIBUNAL - 5 Place Amiral Barnaud

01, 02 Novembre - Yvone Ou Ma Génération Y

ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes

01, 02 ET 03 Novembre - Au Bout Du Rouleau

Visite guidate

Visite Guidée Du Vieil Antibes - 05 Novembre – Ore 10