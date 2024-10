A Mentone il 1° torneo di bocce "Pétanque en fête"

Ieri pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, durante una conferenza stampa, Yves Juhel, sindaco di Mentone e Jean-Claude Alarcon, vice delegato allo sport, hanno annunciato la prima edizione del torneo Pétanque en fête.

In programma: torneo di triplette, iniziazione e animazione per tutti i pubblici, in un'atmosfera festosa e conviviale!