Allenare la concentrazione con le campane tibetane: ecco come si prepara il dj cuneese Faber Moreira per restare 240 ore alla consolle

Faber Moreira Dj, noto nella città del Marchesato anche come Fabrizio Morero, si prepara per una sfida epica: l’obiettivo è tentare di battere il record mondiale di maratona deejay. Dal 15 al 26 maggio, Faber si esibirà alla consolle per un'incredibile durata di 240 ore.

Faber Moreira Dj ha dedicato mesi di allenamento per sviluppare la sua resistenza alla fatica e la concentrazione necessaria per affrontare questa sfida senza precedenti. Grazie all'aiuto di xxx, suo allenatore personale, Faber ha seguito un rigoroso programma di preparazione atletica, che ha incluso sessioni per allenare la resistenza fisica e mentale.

Il team di Faber include anche un preparatore atletico, un allenatore di nuoto, un nutrizionista e un maestro di yoga. Figure complementari che si sono unite per garantire che Faber sia al massimo delle sue capacità durante l'intera maratona deejay. Il preparatore atletico ha lavorato per migliorare la resistenza fisica di Faber, mentre l'allenatore di nuoto ha contribuito a migliorare la sua resistenza cardiopolmonare. Il nutrizionista ha creato un piano alimentare personalizzato per garantire che Faber mantenga i livelli di energia necessari per l'intera durata della maratona. Infine, il maestro yoga lo ha aiutato a “centrarsi” e, grazie alle campane tibetane, Faber è riuscito a migliorare la sua concentrazione, il suo naturale equilibrio psico-fisico ed energetico e la sua capacità di restare focalizzato durante le lunghe ore di esibizione.

Da quando nel 2022, è arrivato a suonare per 206 ore 26 minuti 33 secondi, ma il record non gli è stato riconosciuto perché durante i giorni della performance non era riuscito a dimostrare che 10 ballerini fossero sempre in pista, la determinazione di Faber Moreira Dj è cresciuta, se possibile, ancora di più.

A guidarlo, oggi, una intensa passione per la musica, la competenza maturata in anni di esibizioni in tutta Europa e una tenacia sorprendente: «Da mesi mi alleno ogni giorno, con qualsiasi tempo, per 1,5-2 ore», racconta Faber. «Quando dormi solo 2 ore al giorno, la stanchezza di annebbia, ti fanno male collo, spalle, gambe e braccia; rischi di barcollare e di perdere di vista l’obiettivo. La preparazione atletica e la pratica yoga mi aiuteranno a non “perdermi” e a far leva sulla forza di volontà per andare avanti».

Volete sapere quale sarà la sua routine quotidiana? Seguiteci puntata dopo puntata per conoscere meglio Faber Moreira, l’eroe della consolle!