Fight Aids Monaco, la Principessa Stephanie incontra Winnie Byanyima: "Siamo un piccolo Paese, ma possiamo fare grandi cose"

Dopo un'udienza solenne con S.A.S. il Principe Alberto II, la visita è proseguita con un'ampia presentazione di Fight Aids Monaco nei suoi locali. La signora Winnie Byanyima ha ringraziato S.A.S. la Principessa Stephanie consegnandole una targa onoraria per il suo ruolo di Ambasciatrice internazionale di buona volontà dell'UNAIDS e per il suo forte coinvolgimento come Presidente di Fight Aids Monaco.

È stata l'occasione per la signora Byanyima di salutarli e di prendersi il tempo di scambiare con loro, in modo più personale. Per concludere l'incontro è stata dispiegata una trapunta, realizzata dagli affiliati dell'associazione, in omaggio alle vittime dell'AIDS.Fight