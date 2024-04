Mentone, le strutture che hanno ottenuto il marchio "Qualité Tourisme e Clef Verte 2024"

L'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Meraviglie ha annunciato le strutture del territorio che hanno ottenuto il prestigioso marchio Qualité Tourisme e Clef Verte nel 2024. Il riconoscimento testimonia il crescente impegno della città verso un turismo di qualità ed ecosostenibile.



Qualità Turismo: Eccellenza e Accoglienza Eccezionale

Il marchio di Stato, Qualità TourismeTM, è una garanzia di eccellenza per i professionisti del turismo, garantendo la qualità eccezionale dei loro servizi e della loro accoglienza. Quest'anno si sono distinti due stabilimenti della destinazione Mentone, Riviera & Merveilles:



• L'Hotel Best Western Méditerranée, a Mentone, è stato premiato nella categoria «Hotel-Ristoranti».

• Nel Pays du Citron, un'azienda familiare a Mentone, è stata onorata nella categoria «Luoghi di visita».



Green Key: Impegnati per un turismo sostenibile

L'Ecolabel Clef Verte, primo marchio di turismo sostenibile internazionale, premia le strutture turistiche impegnate in un approccio ambientale di successo. Nel nostro territorio sono stati distinti due stabilimenti:



• L'hotel ibis Styles Centre, situato a Mentone, ottiene per la prima volta il marchio Clef Verte e la Satisfaction Star - Migliori Hotel Accor 2023 per l'Esperienza Cliente.

• Il Résidence Pierre & Vacances Premium Julia Augusta a Roquebrune-Cap-Martin mantiene la sua etichetta.



Sostegno all'Ecoturismo

L'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Merveilles sostiene attivamente le strutture alberghiere del suo territorio nel loro processo di certificazione Clef Verte. Nel 2024, diversi fornitori beneficeranno di una formazione finanziata dall'Ufficio per ottenere questo marchio. L'entusiasmo manifestato da un centinaio di fornitori dimostra un reale impegno a favore del turismo sostenibile.

Ascesa in Gamma e Riconoscimento

LL'hotel Palm Garavan e il Résidence Hôtelière Chambord a Mentone hanno ottenuto ufficialmente tre stelle. A Castillon, il ristorante Qualité Tourisme L'Hartmonie è stato etichettato «Bistrot de Pays», sostenendo così questo tipo di strutture uniche di incontro e di legame sociale nei comuni rurali e nei villaggi.

Impegno per un Turismo Sostenibile

L'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie, accoglie con favore il notevole impegno dei professionisti del suo territorio per un turismo più sostenibile e per servizi di qualità che riflettano lo spirito autentico della destinazione. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno collettivo a offrire un'esperienza turistica eccezionale preservando il nostro ambiente.