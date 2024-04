Il Principe Alberto II ha inaugurato il nuovo parcheggio delle Salines

Ieri, lunedì 15 aprile, S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco ha inaugurato il parcheggio delle Saline alla presenza di Pierre Dartout, Ministro di Stato, Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale e Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro dell'Attrezzatura, dell'Ambiente e dell'Urbanistica e degli ufficiali del Principato.

Una visita ha seguito la presentazione della targa per presentare questa opera composta da 15 piani, 1.790 posti auto per veicoli leggeri tra cui piazzole Monaco On e PMR, 100 posti per moto, due stazioni di biciclette, una zona di lavaggio e una zona di deposito per pullman.