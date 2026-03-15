David Thomas a Monaco: al Théâtre des Variétés una conferenza sui premi letterari e il loro peso nella carriera di uno scrittore

La Fondation Prince Pierre de Monaco organizza lunedì 16 marzo alle ore 18.30, presso il Théâtre des Variétés, un incontro con lo scrittore francese David Thomas, vincitore nel 2009 della Bourse de la Découverte della fondazione. L’appuntamento sarà dedicato a un tema centrale nel mondo dell’editoria: il significato dei premi letterari e il loro ruolo nella carriera di uno scrittore.

In Francia esistono circa duemila premi letterari. Quando uno scrittore riceve un riconoscimento, esprime generalmente gratitudine e commozione per essere stato “scelto”. Tuttavia, tra il premio assegnato da una piccola mediateca di paese e il prestigioso Prix Goncourt, le conseguenze sulla vita e sulla visibilità di un autore sono molto diverse. Solo una decina di premi, infatti, riescono a influenzare realmente le vendite dei libri.

I premi letterari possono avere natura onorifica o prescrittiva, ma non tutti possiedono lo stesso valore simbolico o commerciale. Alcuni autori sostengono di preferire i riconoscimenti attribuiti dai lettori rispetto a quelli conferiti da giurie di professionisti. Ma si tratta davvero di una preferenza sincera? E ricevere un premio all’inizio della carriera ha lo stesso significato che ottenerlo quando l’opera di uno scrittore è già consolidata e riconosciuta?

Durante la conferenza, David Thomas affronterà anche altre domande che attraversano il mondo editoriale: pubblicare un romanzo a settembre — periodo tradizionalmente legato alla stagione dei premi — ha lo stesso peso che farlo a gennaio? Quali emozioni prova un autore quando scopre di essere entrato in una selezione? E soprattutto: vale davvero la pena affrontare il gioco dell’attesa e della speranza legato ai premi letterari?

Il dibattito sarà arricchito da esperienze personali e casi concreti, poiché Thomas ha ricevuto sei premi nel corso della pubblicazione di dieci libri. Un percorso che gli consente di osservare con lucidità questo sistema: nessuno dei riconoscimenti ricevuti lo ha lasciato indifferente, ma sarebbe illusorio affermare che tutti abbiano lo stesso valore.

Nato nel 1966, David Thomas vive a Parigi e ha iniziato a scrivere relativamente tardi. Il suo esordio letterario, La patience des buffles sous la pluie, gli è valso immediatamente la Bourse de la Découverte della Fondation Prince Pierre. Nonostante un debutto promettente, il suo percorso artistico è stato segnato da momenti complessi e da una carriera irregolare.

Autore di diversi romanzi, Thomas è particolarmente noto per le sue raccolte di micro-racconti, genere nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Prix de la Nouvelle de l’Académie française nel 2021 e il Prix Goncourt de la nouvelle nel 2023.

Il suo ultimo libro, Un frère (Éditions de L’Olivier, 2025), un racconto autobiografico dedicato al fratello affetto da schizofrenia, è stato selezionato per numerosi premi prestigiosi, tra cui il Prix Goncourt, il Goncourt des Lycéens, il Prix Femina, il Femina des Lycéens, il Prix Wepler e il Grand Prix des lectrices de ELLE.

Ingresso libero con prenotazione consigliata: https://my.weezevent.com/david-thomas-les-prix-litteraires-leur-sens-dans-la-carriere-dun-ecrivain

