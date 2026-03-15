Programma della visita apostolica di Papa Léone XIV nel Principato di Monaco: incontri con il Principe, i giovani e Messa allo Stade Louis II

È stato reso noto il programma ufficiale della visita apostolica di Sua Santità Papa Léone XIV nel Principato di Monaco, prevista per sabato 28 marzo 2026. La giornata del Pontefice sarà scandita da momenti istituzionali, celebrazioni liturgiche e incontri con la comunità cattolica locale.

L’arrivo del Santo Padre è previsto alle ore 9.00 all’eliporto di Monaco, dove si terrà l’accoglienza ufficiale. Alle 9.25, presso il Palais Princier de Monaco, avrà luogo la cerimonia di benvenuto, seguita alle 9.40 da una visita di cortesia a Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco. In questa occasione Papa Léone XIV rivolgerà anche un saluto ufficiale.

Il programma della mattinata proseguirà con un momento di preghiera: alle ore 11.00, nella Cattedrale di Monaco, il Pontefice presiederà la Liturgia delle Ore, celebrando l’Ufficio di Sesta e pronunciando l’omelia.

Alle 11.40 è previsto l’incontro con i giovani e i catecumeni presso la chiesa di Sainte-Dévote, durante il quale il Santo Padre terrà un discorso dedicato alle nuove generazioni e al cammino di fede di coloro che si preparano a ricevere il battesimo.

Nel pomeriggio si svolgerà il momento centrale della visita: alle 15.30, allo Stade Louis II di Monaco, Papa Léone XIV presiederà la Messa del sabato della quinta settimana di Quaresima, durante la quale terrà l’omelia davanti ai fedeli riuniti per la celebrazione.

La visita apostolica si concluderà alle 17.35 con la partenza ufficiale dall’eliporto di Monaco.

Nei prossimi giorni saranno inoltre comunicate le informazioni relative al percorso del Santo Padre nelle strade del Principato, affinché i cittadini e i fedeli possano seguire le diverse tappe della visita.