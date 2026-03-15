Rock live con Radical Ronron al Grimaldi Forum Monaco: concerto gratuito il 19 marzo

Il Grimaldi Forum Monaco si prepara a ospitare una nuova serata all’insegna della musica dal vivo con la rassegna Thursday Live Sessions, che giovedì 19 marzo 2026 vedrà protagonista il gruppo Radical Ronron. Il concerto promette un’esperienza sonora intensa, capace di coinvolgere il pubblico grazie a un mix di riff incisivi, melodie accattivanti e una presenza scenica travolgente.

La band, conosciuta per uno stile originale e dinamico, porta sul palco un universo musicale sorprendente e coinvolgente. Il loro sound, caratterizzato da energia e ritmo, si distingue per l’impatto immediato e per la capacità di creare un’atmosfera elettrizzante, che rende ogni esibizione un momento di forte connessione con il pubblico.

La serata inizierà alle 18:30 con l’apéromix, un momento conviviale pensato per accompagnare il pubblico verso il concerto con musica e atmosfera rilassata. Il live di Radical Ronron prenderà il via alle 20:30, trasformando il palco del Grimaldi Forum in un punto d’incontro per gli appassionati di musica dal vivo.

L’evento è a ingresso gratuito, ma per assistere al concerto è consigliata la prenotazione del tavolo chiamando il numero +377 9999 3000. Per chi raggiunge la location in auto è disponibile parcheggio in loco, con tariffa notturna a partire dalle 20:00 di 0,80 euro all’ora.