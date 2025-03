Nizza, domani è San Patrizio: festa grande in Rue Bonaparte e Place du Pin. Festeggiamenti anche a Cannes

Festa grande domani pomeriggio, lunedì 17 marzo 2025 a partire dalle ore 18, nel quartiere del porto, in Rue Bonaparte e in Place du Pin: molte iniziative sono in programma in occasione della ricorrenza di San Patrizio.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, ricalca e propone gli elementi principali della tradizionale festa irlandese.



In programma:

Numerosi stand di animazione, tra cui quello dell'Ambasciata d'Irlanda

L’estrazione di un weekend a Dublino per due persone in palio

Esibizioni itineranti di musicisti irlandesi

Concerto dal vivo di musica tradizionale irlandese seguito da un DJ set fino a mezzanotte

Illuminazione in verde di alcuni edifici comunali: la Tête Carrée, la torre Bellanda e la serra del Parc Phoenix con i colori dell'Irlanda fino alla mattina di martedì 18 marzo 2025.



La Festa di San Patrizio: storia, tradizioni e celebrazioni

La Festa di San Patrizio è una ricorrenza di origine cristiana celebrata ogni anno il 17 marzo in onore di San Patrizio, patrono dell'Irlanda: commemora l'arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo d.C., grazie all’opera evangelizzatrice di Patrizio, all'epoca vescovo nell’isola.



Gastronomia e tradizioni culinarie

Il giorno di San Patrizio è anche un'occasione per gustare alcuni piatti e bevande tipici della tradizione irlandese. Tra le bevande più popolari spiccano il sidro e la birra, elementi fondamentali della cultura gastronomica locale.

L’Irlanda ha una lunga tradizione birraria e vanta marchi famosi a livello internazionale, come la celebre Guinness, birra scura prodotta a Dublino.

Il sidro, invece, è ottenuto dalla fermentazione delle mele (o, in alcuni casi, delle pere) ed è una bevanda tramandata di generazione in generazione fin dal Medioevo.

Tra i piatti tipici della festa di San Patrizio troviamo:

Roast Dinner: un piatto a base di carne di manzo bollita, patate arrosto, piselli e carote bollite, spesso accompagnato dal tipico Soda Bread.

Soda Bread: un pane tradizionale irlandese preparato con farina integrale e bicarbonato di sodio come agente lievitante.

Crisp Sandwich: una variante popolare tra gli irlandesi, che consiste in patatine croccanti servite tra due fette di Soda Bread.

Apple Tart: una torta di mele tipica della cucina locale.

Guinness Cake: un dolce preparato con la celebre birra irlandese, che conferisce alla torta un gusto unico e ricco.