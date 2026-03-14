Ultime settimane per visitare la mostra sulla preistoria monegasca alla Gare SNCF di Monaco, organizzata dal Musée d’Anthropologie Préhistorique

Mancano ormai solo poche settimane alla conclusione della mostra dedicata alla preistoria del Principato di Monaco, allestita presso la Gare SNCF di Monaco, in Place Sainte Dévote. L’esposizione, inaugurata il 1° dicembre 2025, resterà visitabile fino al 15 aprile 2026, offrendo ancora ai visitatori il tempo necessario per scoprire questo affascinante viaggio nella storia più antica del territorio monegasco.

Organizzata dal Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, istituzione scientifica fondata dal Principe Alberto I, la mostra propone un percorso divulgativo pensato per avvicinare il pubblico alle origini preistoriche della regione. L’allestimento è stato concepito in modo originale: accogliere residenti e turisti direttamente all’arrivo in stazione, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di scoperta culturale.

Attraverso pannelli informativi e contenuti scientifici, i visitatori possono approfondire la presenza umana nel territorio monegasco migliaia di anni fa, comprendendo meglio l’evoluzione delle prime comunità che hanno abitato la zona e le tracce archeologiche che hanno lasciato nel tempo.

L’esposizione si inserisce nella missione del museo di valorizzare il patrimonio preistorico del Principato e di renderlo accessibile a un pubblico sempre più ampio. Proprio per questo la mostra è accessibile a tutti e facilmente visitabile da chiunque transiti nella stazione ferroviaria di Monaco.

Con la chiusura prevista tra circa un mese, queste rappresentano le ultime settimane utili per visitare l’esposizione e lasciarsi sorprendere da un viaggio nel tempo che racconta le radici più antiche del territorio.