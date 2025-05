Monaco celebra dieci anni di pensiero con la Semaine PhiloMonaco 2025

Nel 2025, le Rencontres Philosophiques de Monaco compiono dieci anni, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama culturale europeo. Nata con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione e dialogo, l’iniziativa ha contribuito nel tempo alla nascita di una vera e propria "comunità di pensiero", capace di offrire strumenti di lettura critici sulla complessità del mondo contemporaneo.

Tra le attività più significative delle Rencontres, la Semaine PhiloMonaco è divenuta un appuntamento imprescindibile per intellettuali, studiosi e appassionati. La terza edizione si svolgerà dal 10 al 15 giugno 2025, coinvolgendo alcuni dei luoghi simbolo della Principauté in un ricco programma dedicato al tema “La Vérité” (La Verità).

Filosofi, scrittori, pensatori e figure pubbliche si confronteranno in una serie di incontri aperti al pubblico: conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e tavole rotonde animeranno il cuore culturale di Monaco, con l’intento di stimolare il pensiero critico e il confronto costruttivo.

Tra i momenti più attesi, le Matinales, che ogni mattina dalle 10 alle 11 animeranno la Place du Marché, offriranno uno spazio informale e diretto di scambio tra i relatori e i partecipanti. Una formula che, negli anni, ha saputo conquistare per la sua capacità di unire profondità e accessibilità.

Il Théâtre Princesse Grace, trasformato per l’occasione nella “Maison de la Philosophie”, sarà il cuore pulsante della manifestazione, ospitando le principali attività: conferenze, pranzi filosofici, laboratori per giovani e incontri intergenerazionali. Ma la riflessione si estenderà anche a luoghi meno convenzionali, come il Café de Paris, l’Hôtel Hermitage e lo Yacht Club de Monaco, a testimonianza della volontà di portare la filosofia oltre i confini tradizionali.

Il culmine della settimana sarà rappresentato dalla cerimonia di consegna dei Premi, in programma giovedì 12 giugno alle ore 20:00 presso il Théâtre Princesse Grace. A presentarla sarà Thierry Consigny, consigliere culturale e artistico della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Durante la serata, Pierre Guenancia, vincitore del Premio 2024 per il saggio L’Homme sans moi. Essai sur l’identité (PUF, 2023), terrà un intervento dal titolo “Qu’est-ce que la philosophie ?”.

Seguirà l’annuncio dei vincitori del Premio 2025, della Menzione Onorifica e del Premio Liceale, riconoscimenti destinati a opere che arricchiscono la comprensione della realtà e offrono nuove prospettive sui temi cruciali della nostra epoca.

Con questa terza edizione, le Rencontres Philosophiques de Monaco riaffermano la loro vocazione: rendere il pensiero vivo, condiviso e accessibile, in una società che ha più che mai bisogno di verità, dialogo e consapevolezza.