A Monaco una prova del campionato femminile di Torball

Dalla sua creazione nel 1989, il Club Internazionale dei Cani Guida per i Ciechi di Monaco (CICAM) si impegna attivamente per favorire l'inclusione delle persone non vedenti nella società. Grazie alla sua partnership di lunga data con la Fondazione Frédéric Gaillanne, il CICAM finanzia la formazione e l'assegnazione di cani guida, consentendo ai giovani ipovedenti di acquisire autonomia e libertà di movimento.

Nel corso degli anni, il CICAM ha ampliato il suo campo d'azione, in particolare fornendo un sostegno materiale agli istituti scolastici (scuole, collegi, licei) finanziando attrezzature informatiche e pedagogiche destinate ad accompagnare meglio gli alunni con disabilità. Una disciplina che unisce concentrazione, reattività e strategia Nell'ambito delle sue azioni di sensibilizzazione, il CICAM organizza quest'anno un campionato di torball femminile il 17 maggio 2025, dalle 8:30 alle 17:30, presso la palestra dell'Espace Saint Antoine a Monaco.

Il torball, disciplina di pallone sonoro riservata alle persone con deficit visivo, è uno sport che si pratica in silenzio, dove le giocatrici devono orientarsi solo grazie al suono delle campane inserite nella palla. Combina concentrazione, reattività e strategia.

La manifestazione, che è stata realizzata grazie alla stretta collaborazione con il Governo del Principato, in partenariato con ANICES (Associazione Niçoise d'Iniziative Culturali e Sportive) e Handisport di Nizza, riunirà diverse squadre provenienti da tutta la Francia (Nizza, Clermont-Ferrand, Laval, Nantes-Rezé), composte principalmente da giocatori non vedenti. L'evento intende non solo promuovere la pratica dell'handicap, ma anche sensibilizzare il pubblico alle realtà della disabilità e rompere gli stereotipi ancora troppo spesso associati ad essa. Un impegno in linea con il piano Handipact del governo del Principato.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nella dinamica del piano Handipact, lanciato dal governo principato nel dicembre 2023, che incoraggia l'inclusione delle persone con disabilità attraverso diverse leve, tra cui la pratica sportiva. Lo sport, vettore di fiducia in se stessi, di coesione sociale e di autonomia, rappresenta un formidabile strumento di emancipazione.

Non c'è dubbio che un vasto pubblico di spettatori, invitati a scoprire uno sport impressionante ed esigente, a vivere nel rispetto del silenzio, indispensabile perché le giocatrici possano orientarsi e esprimersi pienamente sul campo, risponderà presente per questa giornata.

Si giocherà sabato 17 maggio dalle 8:30 alle 7:30 all'Espace Saint Antoine di avenue Marquet