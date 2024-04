Rinnovato il partenariato tra Principato di Monaco e OSCE per combattere la tratta di esseri umani

Il 15 aprile scorso a Vienna, Lorenzo RAVANO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Monaco presso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), e Kari JOHNSTONE, coordinatore in seno all'organizzazione per la lotta contro la tratta degli esseri umani, hanno rinnovato l'accordo a favore del programma «Lotta contro la tratta degli esseri umani: sostegno alla collaborazione interistituzionale attraverso esercizi nazionali di simulazione».

La firma, avvenuta a margine della 24a Conferenza dell'Alleanza mondiale contro la tratta degli esseri umani, dimostra il costante sostegno del Principato di fronte a questo flagello, che colpisce i più vulnerabili.