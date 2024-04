Autorità del Principato di Monaco in visita istituzionale a Macao e Hong Kong

La visita, realizzata in collaborazione con Galaxy Entertainment Group, azienda leader in Asia e azionista della Société des Bains de Mer, ha permesso di incontrare il "Commissionner" Liu XIANFA, rappresentante del Governo centrale cinese a Macao, e il Segretario di Stato all'Amministrazione e alla Giustizia del Governo di Macao, André CHEONG WENG CHON, attori economici di Macao per sviluppare i temi delle strategie turistiche e di sviluppo internazionale, nonché rappresentanti della stampa (Nikkei, Macau News, South China Morning Post) da Macao e Hong Kong.

I partecipanti hanno convenuto di continuare a lavorare insieme affinché si intensifichino gli scambi culturali, turistici ed economici tra Macao, Hong Kong e Monaco.