L'Agenzia Monegasca di Sicurezza Digitale alla 36ª conferenza annuale del Forum of Incident Response and Security Teams

L'AMSN ha partecipato alla 36a conferenza annuale del Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), un'associazione che riunisce 748 team di risposta agli incidenti informatici provenienti da 111 paesi, che si è svolta dal 9 al 14 giugno a Fukuoka - Giappone.

Questa edizione, molto costruttiva e proficua, ha dato l'occasione a Bruno VALENTIN, responsabile del CERT-MC (gruppo di risposta agli incidenti dell'AMSN) e a Frédéric FAUTRIER, Direttore dell'AMSN, di scambiare con i loro omologhi sui temi relativi alla cibersicurezza, l'individuazione degli incidenti di sicurezza e i mezzi per porvi rimedio.

Incontri informali hanno avuto luogo anche con i rappresentanti delle squadre di risposta agli incidenti di società del CAC40 (ai r Liquide, Crédit Agricole, Schneider Electric, Thales, Vinci, TotalEnergies) e di enti pubblici francesi (Banque de France, ANSSI).

A margine della conferenza, il CERT-MC ha partecipato a una competizione di sicurezza informatica in cui i partecipanti lo affrontano per risolvere enigmi e problemi di sicurezza digitale.