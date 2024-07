Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di luglio (Foto)

Anche nel mese di luglio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.



Eventi

Jammin'Summer Session – Dall’8 luglio al 2 agosto 2024 - Pinède Gould et Place Nationale

Concerti di jazz gratuiti per presentare la giovane generazione del jazz, tanto inventiva quanto talentuosa.

Luoghi la Petite Pinède a Juan-les-Pins e il chiosco, Place Nationale, ad Antibes. Dall'8 al 18 luglio, 23,24,30, 31 luglio e 1 e 2 agosto. La Médiathèque Albert Camus, ad Antibes - 9 e 18 luglio alle ore 11

63è Jazz à Juan – Dall’8 al 18 luglio 2024

Decano dei festival di jazz in Europa, Jazz a Juan è parte integrante della cultura e del patrimonio francese ed europeo, essenziale per la sua eccezionale influenza, che lo rende uno dei più prestigiosi ed efficaci vettori di comunicazione di Antibes Juan-les-Pins e della Costa Azzurra sulla scena internazionale.





Antibes giorno per giorno

Martedì 02 luglio - 27e Big Reggae Festival - Pinède Gould Juan-les-Pins – Ore 19

Dal 3 al 5 luglio - Festival "L'humour à la plage" - Pinède Gould Juan-les-Pins

Dal 4 al 7 luglio - Fêtes de Notre Dame de Bon Port – Luoghi diversi – Ore 6,15

Sabato 06 luglio - Journée portes ouvertes - Théâtre Le Tribunal – Ore 10

Dal 08 al 12 luglio - Stage de luglio – Agosto -Théâtre Antibéa – Ore 10

Lunedì 08 luglio - La Guinguette de la Garoupe - Plateau de la Garoupe – Ore 18

Dal 08 al 18 luglio - 63e Jazz à Juan - Pinède Gould

Dal 10 luglio al 14 agosto (chaque mercredi) - Théâtre en plein air - Espaces du Fort Carré – Ore 21

Il 13 e 14 luglio - Pia et l'étoile magique - Théâtre Le Tribunal – Ore 11

Il 13 e 14 luglio - Marry Curry-Poppins... - Théâtre Le Tribunal – Ore 15

Dal 14 luglio al 15 agosto - Summer Marching Band - Dans les rues d'Antibes Juan-les-Pins

Venerdì 19 luglio - Concert Ambiance 80 - Pinède Gould – Ore 21-

Lunedì 22 luglio - Les nuits de la Garoupe - Plateau de la Garoupe – Ore 18

Martedì 23 luglio - Festival d'Art Sacré Antibes - Chapelle St Bernadin – Ore 18,15

Dal 25 al 28 luglio - Mondial de Footvolley - Pinède Gould – Ore 10

Fuochi d’artificio

13 luglio ore 22,15 - Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague)

14 luglio ore 22,30 - Baie de Juan-les-Pins –

Festival pyromélodique - Baie de Juan-les-Pins

Giovedì 15 agosto ore 22,30

Giovedì 22 agosto ore 22

Giovedì 29 agosto ore 22

Domenica 24 agosto ore 22 - Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague)

Mostre ed esposizioni

Fino al 28 luglio - Les torches olympiques et paralympiques de 1936 à 2022 – Les Arcades

Fino al 06 luglio 2024 – Concorde – TransartCafé

- Sportifs !! - Claude Serre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Fino al 4 agosto 2024 - Hervé Rubeaud - Artiste Peintre - Palais des congrès

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 4, 23 e 30 luglio ore 9,30 - Il 16 luglio ore 15,30

Visita guidata della vecchia Antibes in inglese: il 4 e il 19 luglio ore 14,30 – L’11 luglio ore 15,30.

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles - L’8 e il 15 luglio ore 15,30 – Il 22 luglio e il 29 luglio ore 9,30

Visita «gourmande»: Tutti i venerdì alle 9,30 tranne il 12 luglio.

Visita guidata alla scoperta dei mest ieri d’arte: Il 4 e il 17 luglio ore 16,30.

Le saviez-vous?

Appuntamento domenica 7 luglio per l’Operazione NaturaScan, un evento nautico basato sulla scienza partecipativa.

Tutti i diportisti interessati sono invitati in mare per un viaggio di osservazione sul perimetro delimitato della zona Natura 2000 al largo di Cap d'Antibes.

Sentinelle volontarie, impegnate a contare i delfini, i pesci luna, le tartarughe marine, le meduse e perché no capodogli e balene. Utile escursione legata alla raccolta dei macrorifiuti galleggianti.