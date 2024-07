Elezioni, anche nelle Alpes Maritimes l'onda di destra ha spazzato gli avversari

L'onda blu-navy ha investito nuovamente la Francia, ottenendo oltre 10,6 milioni di voti, pari al 33,15% del totale: 29,25% per il Rassemblement National, 3,90% per l'Unione dell'Estrema Destra. Si tratta di un vero e proprio record storico.



Grandissima la partecipazione a queste elezioni, numeri che la Francia non registrava da inizi anni ‘80. si sono recati alle urne il 66,71% dei francesi con il Rassemblement National che ha picchiato duro eleggendo 39 deputati al primo turno.

Con il 27,99%, il Nuovo Fronte Popolare conta invece già 32 eletti



Il campo presidenziale ha invece confermato la sconfitta patita alle elezioni europee, arrivando terzo con il 20,04% dei voti.

Nelle Alpi Marittime, l'alleanza tra il Rassemblement National e gli ex-LR Ciottistes ha ottenuto il 45,37% dei voti. Il Nuovo Fronte Popolare ha conquistato quasi un elettore su cinque (19,56%), davanti ai Repubblicani (14,77%). I candidati macronisti hanno ottenuto solo il 14,46% dei voti.



Nel Var, la situazione è stata addirittura senza precedenti. La maggior parte delle circoscrizioni è andata al Rassemblement National già al primo turno. Restano solo tre duelli, dall'ovest del Var a Hyères e Tolone.