“Ciao mi chiamo Milly: mi hanno diagnosticato un carcinoma…”. Una collaboratrice di Montecarlonews si racconta e lancia una proposta

Milena Visentini da anni collabora con Montecarlonews, inviando fotografie sempre interessanti. Con la macchina fotografica sa interpretare un ruolo importante, quello di chi coniuga sensibilità e poesia, capacità di cogliere l’attimo e rispetto per la realtà che la circonda.



Ora è stata chiamata, suo malgrado, ad affrontare una realtà della quale avrebbe fatto volentieri a meno, ma ha saputo, anche in questa circostanza, interpretare un ruolo importante, quello di chi sa reagire, raccontare, vivere ed affrontare senza cedimenti, pure con un filo di umorismo.



Ha affidato a Montecarlonews questo suo scritto che, speriamo, possa essere il primo di un lungo dialogo con una meta finale obbligata: la guarigione. (b.t.)

Ciao mi chiamo Milly, ho 57 anni, a dicembre 2023 mi hanno diagnosticato un carcinoma mammario metastatizzato: in un primo momento ho solo pensato di non essere io lì in quel momento, che quello che sentivo era rivolto ad un'altra persona…

Invece ero proprio io l’interessata, mi è calato il buio addosso, ma è stato un momento perché poi ho ripreso fiato ed ho iniziato a reagire con positività.

Sono viva e quindi respiro e mi curo, sono circondata da persone che mi vogliono bene con il cuore (mio marito, la mia famiglia, gli amici).

In questo momento ho trovato molta umanità per chi mi cura e mi sento proiettata verso un cammino di speranza, ho letto una frase di Raffaele Morelli che ho fatto mia.

“Nei momenti della malattia ci sono sconforto e dolore che non è mai vano bensì’ un passaggio obbligato del nostro percorso, una tappa che ci apre al cambiamento e all’inatteso come l’Ostrica che reagisce a un aggressione creando un gioiello, la Perla, anche Io/Noi dopo la malattia, il dolore e la sofferenza abbiamo una rinascita, viviamo una nuova vita, si diventa più semplici, naturali e autentici, ciascuno a suo modo è una Perla”.

P.S. mi piacerebbe creare un gruppo (come in tv c’è stato braccialetti rossi) io vorrei creare i braccialetti neri (ma con un filo di luce) perché il nero non è negativo il nero è mistero è magia è l’inatteso e il filo di luce è il nostro cammino.

Chi volesse entrare in contatto con me può scrivermi all’indirizzo mail morgana.66@tiscali.it