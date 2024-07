Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Sospel e dintorni (Foto)

Altra lunga tappa quella che ci propone questa volta Danilo Radaelli.

Partito da Nizza ha raggiunto innanzi tutto La Turbie per poi affromtare il col de la Madone da dove si può vedere il villaggio di Peille.

Raggiunto il Col de la Madone e poi sceso fino al villaggio di Saint Agnes e poi ha raggiunto il sentiero di Saint Agnes con un tempo da lupi.

Poi discesa verso Sospel con vista panoramica villaggio e qui diingresso nella cittadina. Infine il rientro a Nizza.





Sospel

Borgo medievale alle porte del Parco del Mercantour, Sospel è famosa per il suo vecchio ponte a pedaggio risalente al XIII secolo.

Sospel vanta un ambiente naturale straordinario: situato sulle sponde del Bevera, il borgo medievale è a soli 20 km da Mentone, ad un'altitudine di circa 350 metri. La "piccola zolla di terra verde", così Sospel era chiamato nel 1095 come riportano i primi scritti.

Situato in posizione ideale per vedere arrivare il nemico, ha giocato un ruolo strategico nella storia.

La sua importanza è amplificata dalla creazione dell'Accademia di letteraria Occupato nel 1702, dove diversi storici, cronisti e poeti si sono distinti. Naturalmente era un incrocio di sale. La seconda guerra mondiale quasi devastare. Ma Sospel si alzò e indossa con orgoglio oggi ancora il suo ricco patrimonio storico.

Visitare Sospel significa immergersi nell’atmosfera italiana gironzolando da un vicolo all’altro, tra luoghi insoliti. Situata nel cuore della verdeggiante val Bevera, la città ospita innumerevoli cappelle, una suggestiva cattedrale barocca dotata di un organo storico ma anche il famoso Pont-Vieux (Ponte Vecchio) e vanta nel suo territorio la presenza di diversi forti della Linea Maginot. Maestoso!

Città storica immersa nella valle verdeggiante del Bevera, porta meridionale del Parco nazionale del Mercantour, Sospel sa conquistare con tutte le sue ricchezze. Circondato da una corona montuosa, il borgo dalle sorprendenti facciate colorate regala un assaggio d’Italia.

Si viene incantati dall’atmosfera medievale di questo pacifico borgo che merita una visita con calma. Si va a zonzo con piacere nelle viuzze la cui frescura è gradita in estate. Trasportati in altri tempi, ci si aspetta di vedere un attacco o un personaggio in costume all’angolo di una piazzetta.



