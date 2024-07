Aumentano i casi di febbre Deangue in Region Paca: nel Principato un sistema di sorveglianza per le zanzare

La zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come zanzara tigre, è arrivata a Mentone nel 2004 e da allora ha colonizzato in modo irreversibile le Alpi Marittime e il Principato di Monaco.

È il vettore di malattie virali, in particolare della febbre dengue. Quando si viaggia in aree endemiche (Africa, Asia, America Latina), una persona può contrarre la malattia e tornare in Europa. Se la persona malata viene punta da una zanzara, questa può trasmettere il virus pungendo un altro individuo.

Dato l'aumento dei casi di febbre dengue nella regione PACA, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute ha deciso di istituire un sistema di sorveglianza delle zanzare per determinare se le zanzare sono portatrici del virus e per intervenire in modo mirato in caso di rilevamento.

Diversi dispositivi di campionamento delle zanzare sono stati dislocati in aree strategiche del Principato, in particolare nelle aree pubbliche. In pratica, i campioni saranno raccolti e analizzati una volta alla settimana per garantire l'assenza di arbovirus (dengue, chikungunya, zika).

Per prevenire la trasmissione delle arbovirosi, è essenziale che le persone ammalate prendano tutte le precauzioni necessarie utilizzando repellenti per zanzare, zanzariere o insetticidi e, se necessario effettuando trattamenti larvicidi e adulticidi nelle proprie abitazioni. Dopo un periodo di incubazione da 4 a 10 giorni, la febbre dengue si manifesta con febbre alta, spesso accompagnata da mal di testa, nausea e vomito. Se compare uno di questi sintomi, si raccomanda vivamente di consultare il medico, che potrà effettuare un test diagnostico rapido (TROD) se non si trovano altre cause di febbre.

Come promemoria, la febbre dengue è una malattia che deve essere segnalata al Ministero della Salute da medici e laboratori, in modo da poter adottare rapidamente misure preventive. L'obiettivo è quello di prevenire che il ciclo di trasmissione virale si sviluppi.