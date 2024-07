Monaco, inaugurato il sito Handiplage del Larvotto

In collaborazione con il Governo del Principe, il Club Soroptimist Monaco gestisce da 19 anni un'attività di Handiplage sulla spiaggia del Larvotto, fino al 1° settembre, 7 giorni su 7, dalle 10 alle 18 nei giorni feriali e dalle 9 alle 19 nei fine settimana.

Un team di handiplagisti qualificati e dedicati sarà a disposizione per fornire un'assistenza di alta qualità durante la stagione balneare, utilizzando i tiralos per garantire comfort, piacere e sicurezza mentre si godono i piaceri e i benefici del nuoto. Chi è automunito ha diritto a un pass gratuito di 3 ore per il parcheggio pubblico del Larvotto. Quest'anno sono state installate nuove strutture: