Twiga Baia Beniamin, la perfetta integrazione di lusso e comfort

È una fuga multidimensionale dall’ordinario, in cui cucina autentica, design eclettico e ritmo, si uniscono in un mix emozionante per conquistare il mondo. E così, dopo Forte dei Marmi, Dubai, Doha, Londra, Monte – Carlo, dallo scorso metà giugno, anche Ventimiglia. Il Twiga di Flavio Briatore è sbarcato in Liguria nella città di confine, in un’insenatura tra le più caratteristiche e suggestive della Regione, Baia Beniamin, situata a soli 10 minuti di barca dal Principato e a poche centinaia di metri dalla rinomata spiaggia delle “uova” e dal sito archeologico dei Balzi Rossi, dal porto di Cala del Forte, nonché dalla frontiera con la Francia. Un faro di ineguagliabile bellezza e raffinatezza, la cui apertura non rappresenta semplicemente l’avvio di una nuova attività economica, ma una vera e propria svolta che cambia l’immagine della città, portando un indotto nuovo al territorio, posti di lavoro e impieghi di qualità.

Insieme ad un gruppo di colleghi giornalisti, ho avuto il piacere di pranzare in questo luogo meraviglioso, sperimentando un vero e proprio viaggio culinario, assaporando pietanze deliziose, in un’atmosfera dal fascino senza pari. Ciò che infatti distingue Twiga Baia Beniamin, non è solo la sua straordinaria estetica, ma anche la perfetta integrazione di lusso e comfort. Qui gli ospiti possono crogiolarsi al sole, godendosi l’abbraccio di un ambiente innovativo ed accogliente al tempo stesso. Inoltre, la spiaggia incontaminata, unita al design all’avanguardia del locale, crea un’oasi di tranquillità e stile, perfettamente calata in una natura rigogliosa e incantevole.

La cucina è ricca dei sapori seducenti del Mediterraneo. Dai frutti di mare impeccabilmente grigliati, al fritto misto sublime, dalla paella aromatica preparata meticolosamente, ai gamberi rossi pescati per tradizione proprio davanti alla struttura (e non a Sanremo come si crede!): ogni portata è un’opera d’arte culinaria, che ti trasporta verso le coste baciate dal Mediterraneo. E mentre assapori ogni boccone delizioso, accompagnato da un bicchiere di vino scelto o da un cocktail rivitalizzante, le note melodiche della musica ti avvolgono, infondendo nell’aria vitalità e gioia. Come infatti ha spiegato il suo patron Flavio Briatore, “il nostro esperto Dj e gli acclamati artisti dal vivo, curano una sinfonia di melodie vivaci, creando un palcoscenico armonioso, reso ancora più coinvolgente dal panorama accattivante del mare cristallino. A cena, invece, siamo aperti esclusivamente per eventi privati e occasioni speciali, offrendo un ambiente raffinato ed un’esperienza indimenticabile sotto il cielo illuminato dalla luna, che si tratti di una festa di compleanno, di un evento aziendale o di una cena intima con i propri cari”.

Dunque, un vero e proprio gioiello, in una posizione geografica che è un crocevia strategico tra la Riviera di ponente, la Costa Azzurra, il Principato di Monaco e la Val Roja che si collega al Piemonte.

“Situato lungo l’incantevole costa” ha sottolineato Briatore “raggiungerci in auto è semplicissimo, con comodi servizi di parcheggio e molo per le barche. Per chi cerca invece un arrivo ancora più incantevole, è a disposizione dei clienti il nostro servizio navetta in barca con partenza da Monaco direttamente a Baia Beniamin, oppure, ancora, è possibile sperimentare il lusso dall’alto con il nostro accesso in elicottero. In definitiva, sia che si scelga il trasporto terrestre, marittimo o aereo, non vediamo l’ora di darvi il benvenuto al Twiga Baia Beniamin per una sosta indimenticabile lungo la splendida costa mediterranea.”