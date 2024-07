Undici comuni coinvolti e 33 appuntamenti per l'estate di Escapades Baroques en Riviera

Per la quinta stagione estiva di Escapades Baroques en Riviera, la Comunità della Costa Azzurra vi propone una serie di esperienze completamente nuove.

Il programma 2024 delle Escapades Baroques en Riviera mette in luce il Barocco sotto una luce diversa, da un'angolazione diversa: quella della diversità! Gli eventi proposti sono rivolti a tutti i tipi di pubblico: bambini, adolescenti, famiglie, turisti e abitanti del luogo. Soprattutto, sono vivaci, interattivi, a volte stravaganti e persino clowneschi.

Scoprirete opere d'arte e artisti pronti a condividere la loro arte con voi attraverso attraverso intensi momenti "da vivere", "da fare" o "da gustare". E, perché no, assistere a uno spettacolo teatrale e diventare un personaggio della Commedia dell'arte o il protagonista di una storia completamente barocca! Per vivere esperienze insolite al confine tra il reale e l'immaginario: Bal(l)ades, incontri musicali, concerti, spettacoli e rappresentazioni teatrali in collaborazione con il Monastère de Saorge, Les BaroQuiales e il Roya Early Music Festival.