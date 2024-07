A Grimaldi si presenta il libro di Giovanni Balcet "Un uomo mite e altri viaggi"

SABATO 20 LUGLIO alle ore ore 18 per la 19ª rassegna culturale "Non solo spiaggia", il secondo appuntamento di cinque sabati pomeriggio estivi in una terrazza sospesa sul mare, nella incantevole località di Grimaldi al confine tra Italia e Francia.

Si presenterà il libro di Giovanni Balcet "Un uomo mite e altri viaggi”, Neos Edizioni

L’autore, professore di Economia internazionale presso l’Università di Torino, è entrato, con questo lavoro, nel mondo della narrativa. Ottima scelta, grazie al sapiente uso della parola. Otto racconti – collegati a brani musicali che saranno fatti ascoltare - che sono altrettanti viaggi finalizzati a esplorare il mondo nello spazio e nel tempo.

Elena Mazzarelli dialogherà con l’autore e leggerà alcuni brani del libro.

Tutti Gli incontri, aperti a tutti, si terranno alle ore 18 e saranno seguiti da rinfresco. Organizzano la locale SOMS e la libreria Logoteca di Ventimiglia, con il patrocinio del Comune.