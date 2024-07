Nizza, la satira nello sport al Musée Massena (Foto)

La città di Nizza ospita al Museo Masséna, fino al 22 settembre 2024, una mostra unica dell'artista Cabu, che riunisce più di 300 disegni.



A poche settimane dall'apertura dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024, il Museo Masséna propone di (ri)scoprire i disegni di Cabu dedicati allo sport, tutte le discipline insieme.







Charlie Hebdo,2007 ©V.Cabut https://cabu-officiel.com/

La mostra “Cabu, Vive le Sport” è strutturata attorno a 6 temi distinti: disegno dello sport, Olimpiadi, calcio, Tour de France, tifosi e campioni di tutte le categorie. Una retrospettiva di disegni satirici sullo sport che si rivolge a tutto il pubblico, atleti (e non), appassionati di disegno, bambini e adulti.



Questo il commento di Christian Estrosi: “La Città di Nizza è estremamente orgogliosa di presentare la mostra “Cabu, Vive le Sport!”» aperta poco prima del passaggio della fiamma olimpica che avverrà il 18 giugno e poche settimane prima del grande arrivo del Tour de France il 21 luglio e degli eventi calcistici olimpici previsti in città dal 24 al 31 luglio 2024.



Questa mostra è un omaggio all'artista morto nell'attentato a Charlie Hebdo, difendendo la libertà di espressione e onorando tutte le vittime degli attentati"

Le Figaro Littéraire,1969 ©V.Cabut https://cabu-officiel.com/Così Veronica Cabut: “Per Cabu, che disegnava corpi in movimento come nessun altro, lo sport era una vera sfida grafica! Nella mostra “Cabu, Vive le Sport”, la linea è intransigente nel descrivere i fallimenti dello sport e della società. È importante che questi disegni si vedano e che facciano ridere, ma anche pensare! Ringrazio la città di Nizza e il suo sindaco per aver accettato questa ambiziosa sfida sportiva. Un bellissimo omaggio a Cabu che era un amante della città e del suo festival jazz che, ogni anno, non si perdeva per nulla al mondo".