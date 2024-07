Nizza, la gran giornata di una delle capitali mondiali del turismo

Nella settimana più difficile, solo qualche giorno dopo un tragico incendio doloso che ha tolto la vita a sette persone residenti in uno dei suoi quartieri più problematici, nella settimana più complessa, col Consiglio Metropolitano che ha fatto chiarezza al proprio interno, non senza qualche dolore, ed ha chiamato nuovamente Christian Estrosi a succedere a sé stesso alla presidenza, Nizza si appresta a vivere una giornata epica.

Una delle tante, in grado di caratterizzare la città, riconoscendone il ruolo di capitale della Costa Azzurra e di una delle città leader del turismo nel mondo.

La tappa finale del Tour de France, che si disputa oggi, non solo unisce due capitali, quella del Principato di Monaco e quella della Costa Azzurra, ma unisce idealmente un territorio nel quale il turismo è scienza, è materia di studio, è terreno di sperimentazione.

Nulla lasciato al caso: il rispetto del territorio è posto come obiettivo, per assicurare una permanenza diversa, in grado di fare la differenza e di dimostrare la capacità di porsi avanti agli altri a trainare il gruppo.

Non a caso, il prossimo anno, Nizza ospiterà il primo salone internazionale della nautica eco sostenibile, non a caso il prossimo anno capi di stato e di governo, provenienti da tutto il mondo, si troveranno per discutere di oceani e di rispetto delle biodiversità.

Oggi il Tour de France rappresenta uno di questi momenti clou, uno dei tanti appuntamenti non banali, la dimostrazione che il turismo è capacità imprenditoriale, è abnegazione, è forza di volontà, è ricerca, è scienza e non solo un modo per produrre ricchezza