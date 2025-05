La missione economica del MEB negli Emirati Arabi Uniti supera le aspettative degli organizzatori

Il Monaco Economic Board è stato in missione economica ad Abu Dhabi, dal 22 al 26 aprile, con una forte delegazione di 32 partecipanti rappresentanti 25 entità del Principato.

L'obiettivo di questo viaggio era triplice: esplorare le numerose opportunità offerte dagli Emirati, rafforzare le relazioni bilaterali e avviare contatti promettenti con gli attori economici locali.

Arrivati il giorno prima, gli imprenditori monegaschi sono stati accolti la prima mattina dal sig. Masaood Rahma Al Masaood e dalla sig.ra Noor Al Tamimi, membri del Board della Camera di commercio e dell'industria di Abu Dhabi per un forum destinato a valorizzare i due ecosistemi economici, con presentazioni incrociate del MEB e dell'Abu Dhabi Investment Office su temi chiave come l'attrattività, gli investimenti e le zone franche.

La sessione è proseguita con una conferenza sulle sfide geopolitiche del lusso di Bruno Lavagna prima di giungere a una fruttuosa sessione di networking di quasi due ore tra imprese monegasche ed emirate.

Il pomeriggio ha permesso alla delegazione di scoprire due pilastri dell'innovazione ad Abu Dhabi: l'Abu Dhabi Global Market, centro finanziario internazionale di riferimento che i membri del settore finanziario monegasco hanno particolarmente apprezzato, e Hub71, la principale piattaforma di accoglienza per le start-up tech dell'emirato. Sandrine Sauval, Direttore di Monaco tech, venuta con molte delle sue startup, ha potuto così effettuare un benchmarking di qualità.

La giornata si è conclusa con una cena di networking in compagnia degli ospiti emiratini dei membri della delegazione.

Il giorno successivo, il Monaco Economic Board e i suoi membri sono stati accolti presso il Department of Economic Development per una giornata co-organizzata con la CCI Francia Emirati Arabi Uniti.

Fittoil programma: panorama dei principali settori dell'economia emiratina, quadro giuridico per gli investitori stranieri, dispositivi di incentivazione, testimonianze di imprenditori e conferenza sulla geopolitica del lusso, prima del momento clou della giornata: il networking business lunch.

Organizzato con la CCI Francia Emirati Arabi Uniti, questo cocktail pranzo nella splendida cornice del ristorante Shangri-La ha permesso alle imprese monegasche di beneficiare di incontri mirati, più di 50 in tutto, con oltre 30 entità degli Emirati, in funzione dei loro settori di attività come la finanza, l'assicurazione, la consulenza, lo yachting, la logistica, l'ospitalità o ancora la tecnologia. Scambi ricchi e promettenti con incontri spontanei favoriti da un ambiente ottimale.

Nel pomeriggio, la delegazione ha scoperto l'ecosistema dell'innovazione attraverso le visite del Technology Innovation Institute e dell'Advanced Technology Research Council. Questa è stata l'occasione per conoscere in dettaglio le azioni governative degli Emirati Arabi Uniti a favore delle loro imprese, e misurare il successo della loro politica tanto volontaristica quanto audace.

Un'audacia e un successo paragonabili a quello del Louvre di Abu Dhabi, gioiello culturale degli Emirati, visitato il giorno successivo prima del ritorno nel Principato. La missione si è così conclusa con concrete prospettive di collaborazione e una rete ampliata per le imprese monegasche.

Ciliegina sulla torta, questo viaggio è stato anche l'occasione per riportare delle idee potenzialmente molto interessanti nell'ambito del miglioramento dell'attrattività nel Principato.