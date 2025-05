Diplomatica della Missione permanente di Monaco presso l'ONU eletta Vicepresidente del Comitato dell'informazione

Il 28 aprile scorso, Alyson CALEM-SANGIORGIO, Secondo Segretario alla Missione permanente di Monaco presso le Nazioni Unite, è stata eletta Vicepresidente e Relatore del Comitato dell'informazione dell'ONU per il periodo 2025-2026.

Il comitato si occupa delle questioni relative all'informazione pubblica e alla comunicazione globale. Esamina i lavori del Dipartimento della Comunicazione Globale (DCG), che hanno lo scopo di rafforzare l'impatto, la trasparenza e la credibilità dell'azione ONU.

Nel suo discorso, CALEM-SANGIORGIO ha sottolineato l'importanza per l'ONU di posizionarsi come fonte di informazione affidabile in un mondo dove la disinformazione si diffonde sempre più rapidamente. Sottolineando il ruolo cruciale del DCG nella diffusione di un'informazione fattuale, accessibile e multilingue, ha anche elogiato le iniziative faro - dalla campagna «Verified» ai partenariati di diplomazia sportiva come il programma «Football for the Goals» - che illustrano la capacità delle Nazioni Unite di raggiungere un pubblico diversificato e impegnato.

CALEM-SANGIORGIO ha ribadito l'impegno di Monaco a difendere le libertà fondamentali come la libertà di espressione o ancora la sicurezza dei giornalisti e il multilinguismo come fondamenta di un ecosistema dell'informazione degno di fiducia. Ha anche espresso il sostegno del Principato al lancio dei principi globali dell'ONU su

l'integrità delle informazioni (www.un.org/en/information-integrity/global-principles).