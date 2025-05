Il Direttore Artistico e Musicale dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo lascia a fine mandato

Il Maestro Kazuki Yamada, Direttore Artistico e Musicale dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ha recentemente informato il Consiglio di Amministrazione, presieduto da S.A.R. la Principessa di Hannover, del suo desiderio di non sollecitare il rinnovo del suo mandato oltre la scadenza del suo contratto, nell'agosto 2026.



Dopo quasi dieci anni di intensa e fruttuosa collaborazione, Kazuki Yamada ha effettivamente scelto di impegnarsi in una nuova avventura professionale, con la sua recente nomina al Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, per la quale il Consiglio di Amministrazione le rivolge le sue più vive congratulazioni. Questa nuova tappa costituisce un seguito logico e notevole nello sviluppo della sua carriera di direttore d'orchestra.



Dalla sua nomina a capo dell'OPMC nel 2016, Kazuki Yamada si è dedicato pienamente alla vita culturale monegasca. Con la sua presenza regolare e il suo coinvolgimento nelle attività dell'Orchestra, ma anche a fianco delle principali istituzioni del Principato, in particolare i Balletti di Monte-Carlo, l'Opera di Monte-Carlo e il Festival Printemps des Arts di Monte-CarloCarlo, ha partecipato in modo significativo all'eccellenza dell'offerta culturale monegasca.



Kazuki Yamada ha anche contribuito alla diffusione artistica internazionale del Principato dirigendo l'orchestra in luoghi emblematici come la Filarmonica di Parigi, il Festival di Salisburgo, il Concertgebouw di Amsterdam e in Giappone nel 2024, per un tour trionfale nel suo paese natale.

Sotto la sua spinta, l'OPMC ha anche arricchito la sua discografia con diversi dischi, alcuni dei quali inediti, per le etichette OPMC Classics, Bru Zane Label, Warner Classics e Alpha, segnando così un'impronta duratura del suo lavoro alla testa dell'OPMC.