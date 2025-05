Attivo a Monaco il servizio itinerante di raccolta rifiuti domestici speciali

La SMA, in collaborazione con il Governo del Principato, mette in atto una raccolta itinerante per i Rifiuti Domestici Speciali al fine di facilitarne il deposito e contribuire alla protezione dell'ambiente.

Inaugurata il 7 e l'8 marzo scorso in quai Antoine I in occasione di MonaCollecte, la mini discarica mobile è ora installata un sabato al mese dalle 9 alle 13 in un quartiere diverso del Principato.

Non c'è bisogno di spostarsi lontano, la spazzatura viene da voi. Pensato per semplificare la procedura di smistamento e ridurre i rischi legati allo stoccaggio prolungato di prodotti pericolosi, questo servizio gratuito è dedicato ai privati.

Un team della SMA riceverà i rifiuti e li tratterà in modo sicuro ed ecologico. Sarà anche disponibile per rispondere a tutte le domande relative ai rifiuti e distribuirà documentazione, sacchi di pre-raccolta e sacchi per le deiezioni canine.

