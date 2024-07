“Carpe diem”, domani sera terza serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Terza serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, lunedì 22 luglio 2024 , alle ore 22 saranno dei “fuochi italiani” a colorare la Baia.



Presentazione dell'azienda

Giuliani Fireworks è un'azienda pirotecnica da 5 generazioni, veri appassionati del proprio mestiere.

Per questo non solo sono molto informati sul lavoro, ma anche dotati di un vero bagaglio di esperienze incomparabili.

L'azienda è cresciuta notevolmente e sono uno dei punti di riferimento più affidabili nel campo della pirotecnica.

Giuliani Fireworks produce fuochi d'artificio di alta qualità e giochi pirotecnici per clienti di tutto il mondo, destinati ad aumentare attraverso il sacrificio e l'amore per il proprio lavoro.

I loro punti di forza, oltre all’esperienza pluriennale, sono l'attrezzatura tecnologica e una squadra vincente.

Con l'ultima generazione di controllori elettronici, sono in grado di realizzare una coreografia dinamica, pianificata, sorprendente, illimitata con un assoluto rispetto della sicurezza.





Tema: Carpe diem

Nella magia, come nella vita, non c'è altro che il momento presente, l'ADESSO.

Il futuro, infatti, non inizia domani, ma in questo preciso momento.

Ed è proprio in questo momento, davanti ai nostri occhi, che bisogna cercare la felicità, come fanno i bambini, che non si preoccupano del futuro e non rimuginano sul passato.

Con questo spettacolo Giuliani Fireworks vuole indurre a pensieri positivi e mostrare che la gioia di vivere è nel QUI e ORA.

Il cielo di Cannes si trasformerà in un palcoscenico esclusivo nel quale un meraviglioso spettacolo di magia, musica, colori e fuochi d'artificio prenderà vita, per portare gioia e leggerezza al pubblico e mostrare che dopo tutto, per essere felici, a volte basta aprire gli occhi e il cuore alla bellezza che si trova davanti a sé.





Playlist

The big smoke – Audiomachine

Transcendence – Audiomachine

The Great – Audiomachine

Life – Audiomachine

Brologue Birt – Audiomachine

Reaching – Audiomachine

The new earth – Audiomachine

Pillars of earth – Audiomachine