Bando di concorso per la locazione a lungo termine dell'Hôtel d'Adhémar de Lantagnac a Mentone

Il Comune di Mentone è proprietario di diversi lotti del complesso immobiliare denominato “Hôtel d'Adhémar de Lantagnac” che desidera affittare con un contratto di locazione a lungo termine.

Questo palazzo privato, situato a Mentone in 24 rue Saint Michel, accanto alle sale comunali, fu costruito nel XVIII secolo per Jean-Balthazar de Daniel, intendente della guarnigione di Monaco. Quando sua figlia, Anne-Marie Rosé de Daniel, sposò Pierre Antoine Alexandre d'Adhémar de Lantagnac nel 1766, donò alla famiglia Adhémar de Lantagnac questo bellissimo edificio, oggi in parte classificato come "Monumento Storico".

La scheda completa è disponibile su richiesta al seguente indirizzo: service-foncier@ville-menton.fr

Le domande dovranno essere inviate al Sindaco, entro il 21 ottobre, tramite posta (Mairie de Menton- Service Foncier-BP 69- 06502 Menton Cedex).